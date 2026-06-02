Deux hommes jugés pour de nombreux cambriolages

Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland s’est penché ce mardi à Bienne sur des vols survenus ...
Deux hommes jugés pour de nombreux cambriolages

Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland s’est penché ce mardi à Bienne sur des vols survenus notamment à Courrendlin, Vicques et Courroux entre décembre 2024 et février 2025.

Le tribunal régional Jura bernois-Seeland s'est penché mardi sur une série de cambriolages. (Photo libre de droits). Le tribunal régional Jura bernois-Seeland s'est penché mardi sur une série de cambriolages. (Photo libre de droits).

Une spectaculaire série de cambriolages a occupé le Tribunal régional Jura bernois-Seeland ce mardi. Sur le banc des accusés, deux hommes ont comparu pour vols en bande et par métier, dommages à la propriété, violations de domicile, vols d'usage de véhicules et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Entre décembre 2024 et février 2025, 18 parties plaignantes ont notamment été lésées à Moutier, Courrendlin et Vicques.

Le 28 février 2025, trois ou quatre malfrats sont entrés ou ont tenté d'entrer par effraction dans huit entreprises à Moutier puis à Courrendlin et à Vicques. Pour cela, ils ont usé de la force : le montant des dommages est conséquent. Ils ont aussi volé une camionnette qu'ils avaient abandonnée dans la forêt. Deux d'entre eux ont été interceptés par la police jurassienne le lendemain. Rapidement, l'équipe est soupçonnée de plusieurs autres cambriolages.

Ce mardi au tribunal, il fallait tirer les choses au clair. Les prévenus admettent certains vols, d'autres non. Ils réfutent la préméditation : ils auraient utilisé des objets trouvés sur place pour forcer l'entrée des bâtiments. La défense est formelle, il ne s'agit pas d'une bande organisée, mais de deux individus en situation financière compliquée qui auraient commis une erreur.

La lecture du procureur est toute autre. Pour lui, il s'agit bel et bien d'une bande organisée : les prévenus ont agi de manière méthodique et professionnelle, qui ne laisse rien au hasard. D'après lui, « les prévenus se fichent des dégâts, ils ne voient que l'appât du gain ». Il recommande de déclarer les deux hommes coupables de tous les chefs d'accusation. D'origine étrangère, les prévenus risquent l'expulsion.

Le jugement sera rendu mardi prochain. /ehe


 

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