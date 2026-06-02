Michel Saner à la tête de la protection de la population

La protection de la population tient son nouveau chef. Le Gouvernement jurassien indique aujourd’hui avoir nommé Michel Saner à ce poste. Âgé de 32 ans, le citoyen de Fontenais entrera en fonction le 1er juillet et succédera à Damien Scheder. Il est actuellement responsable opérationnel et adjoint du chef de la section de la protection de la population et sécurité (PPS). Michel Saner a notamment exercé au sein de l’état-major d’engagement du centre de compétence NBC et DEMUNEX de Spiez. Il est entré à la police cantonale jurassienne il y a près de trois ans.

L’exécutif souligne que Damien Scheder rejoint la Conférence latine des directrices et directeurs des départements de justice et police en qualité de secrétaire général adjoint chargé de la coordination policière. /comm-alr