Un nouveau président pour le Forum Handicap Jura

Un nouveau souffle pour le Forum Handicap Jura. Christian Heanggi a été nommé à la présidence de l’association faîtière des organisations jurassiennes de personnes en situation de handicap lors de l’assemblée générale des délégués qui s’est tenue lundi soir au Centre St-François à Delémont. Il occupait déjà le poste de président ad intérim avant l’assemblée. Les délégués ont également nommé un nouveau vice-président en la personne de Cédric Anker.

L’élaboration de la nouvelle loi-cadre pour les personnes en situation de handicap au sein du canton du Jura a été au centre des discussions lors de la 25e assemblée des délégués de Forum Handicap Jura. Le ministre jurassien des affaires sociales Valentin Zuber s’est également montré « enthousiaste quant à la mise en place d'une étroite collaboration avec les instances politiques du canton », explique un communiqué de l’association publié lundi. /comm-fwo