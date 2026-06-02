Un nouveau président pour le Forum Handicap Jura

L’association faîtière des organisations jurassiennes de personnes en situation de handicap ...
Un nouveau président pour le Forum Handicap Jura

L’association faîtière des organisations jurassiennes de personnes en situation de handicap a nommé Christian Heanggi à sa présidence lors de son assemblée générale des délégués qui s’est tenue lundi soir.

Le Forum Handicap Jura possède un nouveau président. (Photo libre de droits). Le Forum Handicap Jura possède un nouveau président. (Photo libre de droits).

Un nouveau souffle pour le Forum Handicap Jura. Christian Heanggi a été nommé à la présidence de l’association faîtière des organisations jurassiennes de personnes en situation de handicap lors de l’assemblée générale des délégués qui s’est tenue lundi soir au Centre St-François à Delémont. Il occupait déjà le poste de président ad intérim avant l’assemblée. Les délégués ont également nommé un nouveau vice-président en la personne de Cédric Anker.

L’élaboration de la nouvelle loi-cadre pour les personnes en situation de handicap au sein du canton du Jura a été au centre des discussions lors de la 25e assemblée des délégués de Forum Handicap Jura. Le ministre jurassien des affaires sociales Valentin Zuber s’est également montré « enthousiaste quant à la mise en place d'une étroite collaboration avec les instances politiques du canton », explique un communiqué de l’association publié lundi. /comm-fwo


 

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