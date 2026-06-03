Didier Receveur quitte la présidence du PVL Jura

Le Parti vert’libéral (PVL) Jura devra se trouver un nouveau président. Didier Receveur va remettre son mandat lors de l’assemblée de la formation politique qui aura lieu le 24 juin prochain. L’Ajoulot l’a indiqué ce mercredi dans un communiqué. Didier Receveur entend « consacrer davantage de temps à sa famille, à ses activités professionnelles et à plusieurs projets personnels qui lui tiennent à cœur ». Il précise qu’il restera à disposition pour assurer une transition sereine. Didier Receveur ne cache pas que les derniers résultats électoraux du parti « n’ont pas été à la hauteur des attentes et appellent naturellement à une réflexion sur l’avenir du mouvement ». Il souligne toutefois que cela « ne doit pas faire oublier le chemin parcouru depuis la création du PVL Jura » il y a six ans. /comm-fco