Le Jura se préoccupe de la santé au travail

Le canton du Jura s’est engagé dans un projet pilote de prévention en santé au travail. Il est le premier canton romand à prendre part au programme NoBurnout LAB en partenariat avec l’Université de Lausanne, selon une information reçue cette semaine. La recherche vise à rendre les messages de prévention plus attractifs et à comprendre pourquoi les personnes les plus à risque échappent à la prévention. « Un tiers de la population active est atteint dans sa santé en raison du stress au travail », indique Catherine Vasey, cheffe de projet NoBurnout LAB. La psychologue - qui a des origines jurassiennes - se réjouit de l’engagement du canton. « Je pense qu’il y a une réelle préoccupation dans le Jura par rapport à la santé de ses collaborateurs. » Concrètement, les 4000 employés de la fonction publique jurassienne disposent d’un accès personnel à la plateforme NoBurnout LAB. Celle-ci ne s’adresse pas seulement aux personnes qui souffrent de symptômes d’épuisement professionnel.