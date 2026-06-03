Le Jura se préoccupe de la santé au travail

Le canton est devenu le premier en Suisse romande à rejoindre le programme de prévention NoBurnout ...
Le Jura se préoccupe de la santé au travail

Le canton est devenu le premier en Suisse romande à rejoindre le programme de prévention NoBurnout LAB, en partenariat avec l’Université de Lausanne.

Le stress au travail touche un tiers de la population dans sa santé. (Photo libre de droit) Le stress au travail touche un tiers de la population dans sa santé. (Photo libre de droit)

Le canton du Jura s’est engagé dans un projet pilote de prévention en santé au travail. Il est le premier canton romand à prendre part au programme NoBurnout LAB en partenariat avec l’Université de Lausanne, selon une information reçue cette semaine. La recherche vise à rendre les messages de prévention plus attractifs et à comprendre pourquoi les personnes les plus à risque échappent à la prévention. « Un tiers de la population active est atteint dans sa santé en raison du stress au travail », indique Catherine Vasey, cheffe de projet NoBurnout LAB. La psychologue - qui a des origines jurassiennes - se réjouit de l’engagement du canton. « Je pense qu’il y a une réelle préoccupation dans le Jura par rapport à la santé de ses collaborateurs. » Concrètement, les 4000 employés de la fonction publique jurassienne disposent d’un accès personnel à la plateforme NoBurnout LAB. Celle-ci ne s’adresse pas seulement aux personnes qui souffrent de symptômes d’épuisement professionnel.

Catherine Vasey : « En Romandie, il se dit que le Jura est pionnier dans la santé au travail. »

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Le programme est prévu pour durer jusqu’en 2027. Une fois les conclusions tirées, le projet prévoit le développement d’une application qui tiendra compte des travaux de recherches et doit voir le jour en 2028 pour améliorer l’outil de prévention. /rce


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