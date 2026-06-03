Sim’s au Montreux Jazz

Sim’s signe son retour au Montreux Jazz Festival. L’artiste jurassien se produira le samedi 18 juillet à 19h30 sur la scène du Superbock Stage. Un espace dédié aux concerts accessibles gratuitement au public. Pour ce show en particulier, le festival a décidé de mettre sur pied un dispositif qui a pour but de rendre la musique plus inclusive. Les textes du groupe seront interprétés en direct en langue des signes, ce qui offrira la possibilité aux personnes malentendantes de se sentir plus touchées par la performance.

Sim’s se réjouit de cette nouvelle orchestration : « ça va être challengeant, surtout pour du rap, ça va très vite. Mais on est nettement plus excités qu’inquiets ». Sim’s relève deux différences majeures par rapport à un concert standard : « il a fallu envoyer les morceaux et l’ordre dans lequel on allait les jouer des mois à l’avance. Les deux interprètes en ont besoin pour les apprendre en amont, vérifier que le sens des textes soit bien saisi et organiser leur performance à elles ».

La 60e édition du Montreux Jazz Festival animera les bords du lac Léman durant deux semaines cet été du 3 au 18 juillet. /nje