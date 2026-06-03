Un lieu d’accueil pour réapprendre à vivre sans violence

« Nous sommes disponibles pour toi, tu n’es pas seule », c’est ce qu’on peut lire sur le nouveau flyer de Solidarité Femmes Bienne & Région. L’organisation inaugure ce mercredi une Maison pour filles à Bienne. La structure pourra accueillir dès le 8 juin, des filles âgées de 14 à 20 ans victimes de violences psychologiques, physiques ou sexuelles pour une durée d’environ 21 jours.
Un lieu sûr et anonyme
Pour répondre à la demande, quatorze femmes ont été recrutées. Elles accompagneront celles dans le besoin au sein d’une bâtisse qui restera confidentielle. Les jeunes femmes bénéficieront ainsi d’un accompagnement socio-éducatif et seront conseillées dans le cadre de l’aide aux victimes. « En collaboration avec la personne concernée et le réseau professionnel d’aide, un projet d’avenir est élaboré, afin d’accompagner chaque fille* et jeune femme* sur le chemin vers une vie sans violence », précise le communiqué de l’association.
Une demande conséquente face à une offre encore insuffisante
Avec celle de Zurich, c'est seulement la deuxième maison d'accueil du genre en Suisse. Les deux structures offrent en tout 14 places alors que la demande a été chiffrée à plus d’une quarantaine de places. Aujourd'hui, cette maison est tout de même un soulagement pour Manuela Schild, la directrice de Solidarité Femmes Bienne et Région.
Manuela Schild, directrice de Solidarité Femmes Bienne et Région.
Ce nouveau projet pilote est financé par le canton de Berne pour une durée de trois ans.
Si vous subissez des violences, Solidarité Femmes Bienne & Région est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 au 032 327 36 88. L’organisation biennois est aussi présente sur les applications de messagerie ou sur les réseaux sociaux. /mbe