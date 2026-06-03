Un lieu d’accueil pour réapprendre à vivre sans violence

« Nous sommes disponibles pour toi, tu n’es pas seule », c’est ce qu’on peut lire sur le nouveau flyer de Solidarité Femmes Bienne & Région. L’organisation inaugure ce mercredi une Maison pour filles à Bienne. La structure pourra accueillir dès le 8 juin, des filles âgées de 14 à 20 ans victimes de violences psychologiques, physiques ou sexuelles pour une durée d’environ 21 jours.





Un lieu sûr et anonyme

Pour répondre à la demande, quatorze femmes ont été recrutées. Elles accompagneront celles dans le besoin au sein d’une bâtisse qui restera confidentielle. Les jeunes femmes bénéficieront ainsi d’un accompagnement socio-éducatif et seront conseillées dans le cadre de l’aide aux victimes. « En collaboration avec la personne concernée et le réseau professionnel d’aide, un projet d’avenir est élaboré, afin d’accompagner chaque fille* et jeune femme* sur le chemin vers une vie sans violence », précise le communiqué de l’association.





Une demande conséquente face à une offre encore insuffisante

Avec celle de Zurich, c'est seulement la deuxième maison d'accueil du genre en Suisse. Les deux structures offrent en tout 14 places alors que la demande a été chiffrée à plus d’une quarantaine de places. Aujourd'hui, cette maison est tout de même un soulagement pour Manuela Schild, la directrice de Solidarité Femmes Bienne et Région.