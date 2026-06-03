Un lieu d’accueil pour réapprendre à vivre sans violence

À Bienne, Solidarité Femmes Bienne & Région a inauguré une Maison pour filles ce mercredi. ...
Un lieu d’accueil pour réapprendre à vivre sans violence

À Bienne, Solidarité Femmes Bienne & Région a inauguré une Maison pour filles ce mercredi. La structure peut accueillir jusqu’à sept jeunes femmes âgées de 14 à 20 ans victimes de violences.

Solidarité Femmes Bienne & Région a inauguré une Maison pour filles ce mercredi. (Photo libre de droits). Solidarité Femmes Bienne & Région a inauguré une Maison pour filles ce mercredi. (Photo libre de droits).

« Nous sommes disponibles pour toi, tu n’es pas seule », c’est ce qu’on peut lire sur le nouveau flyer de Solidarité Femmes Bienne & Région. L’organisation inaugure ce mercredi une Maison pour filles à Bienne. La structure pourra accueillir dès le 8 juin, des filles âgées de 14 à 20 ans victimes de violences psychologiques, physiques ou sexuelles pour une durée d’environ 21 jours.


Un lieu sûr et anonyme

Pour répondre à la demande, quatorze femmes ont été recrutées. Elles accompagneront celles dans le besoin au sein d’une bâtisse qui restera confidentielle. Les jeunes femmes bénéficieront ainsi d’un accompagnement socio-éducatif et seront conseillées dans le cadre de l’aide aux victimes. « En collaboration avec la personne concernée et le réseau professionnel d’aide, un projet d’avenir est élaboré, afin d’accompagner chaque fille* et jeune femme* sur le chemin vers une vie sans violence », précise le communiqué de l’association.


Une demande conséquente face à une offre encore insuffisante

Avec celle de Zurich, c'est seulement la deuxième maison d'accueil du genre en Suisse. Les deux structures offrent en tout 14 places alors que la demande a été chiffrée à plus d’une quarantaine de places. Aujourd'hui, cette maison est tout de même un soulagement pour Manuela Schild, la directrice de Solidarité Femmes Bienne et Région.

Manuela Schild, directrice de Solidarité Femmes Bienne et Région.

Ecouter le son

Ce nouveau projet pilote est financé par le canton de Berne pour une durée de trois ans.

Si vous subissez des violences, Solidarité Femmes Bienne & Région est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 au 032 327 36 88. L’organisation biennois est aussi présente sur les applications de messagerie ou sur les réseaux sociaux. /mbe


 

Actualités suivantes

Naps ne viendra pas à Porrentruy

Naps ne viendra pas à Porrentruy

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 17:42

Didier Receveur quitte la présidence du PVL Jura

Didier Receveur quitte la présidence du PVL Jura

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 17:05

Delémont confie le 1er Août à l’Union Instrumentale Delémont

Delémont confie le 1er Août à l’Union Instrumentale Delémont

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 17:04

Gilles Pierre : « On ne voit pas comment on peut maintenir un artiste qui fait la une »

Gilles Pierre : « On ne voit pas comment on peut maintenir un artiste qui fait la une »

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 17:01

Articles les plus lus

Un projet revu avant mi-2027 pour la traversée de Courrendlin

Un projet revu avant mi-2027 pour la traversée de Courrendlin

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 15:33

Gilles Pierre : « On ne voit pas comment on peut maintenir un artiste qui fait la une »

Gilles Pierre : « On ne voit pas comment on peut maintenir un artiste qui fait la une »

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 17:01

Delémont confie le 1er Août à l’Union Instrumentale Delémont

Delémont confie le 1er Août à l’Union Instrumentale Delémont

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 17:04

Creapole va disparaitre

Creapole va disparaitre

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 17:50

Sim’s au Montreux Jazz

Sim’s au Montreux Jazz

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 15:32

Un projet revu avant mi-2027 pour la traversée de Courrendlin

Un projet revu avant mi-2027 pour la traversée de Courrendlin

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 15:33

Le Jura se préoccupe de la santé au travail

Le Jura se préoccupe de la santé au travail

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 16:46

Creapole va disparaitre

Creapole va disparaitre

Région    Actualisé le 03.06.2026 - 17:50