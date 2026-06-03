Un projet revu avant mi-2027 pour la traversée de Courrendlin

La traversée de Courrendlin devrait faire l’objet d’un projet révisé avant mi-2027. L’information a été donnée ce mercredi par les autorités de la commune fusionnée. Un concept devrait être déposé publiquement d’ici environ une année et les travaux devront démarrer début 2028, sous réserve d'une approbation par le peuple. Un premier projet devisé à 7,2 millions de francs avait été refusé à 67,4% en votation en mai 2025. Le maire de Courrendlin, Joël Burkhalter, affirme que les préoccupations de la population, notamment concernant les places de parc, seront prises en compte. Il souligne toutefois que « la marge de manœuvre est assez mince pour être en phase avec les lois fédérales » mais que les mandataires choisis par la commune vont « essayer de trouver des solutions pour satisfaire au maximum la population ». La commune a réussi à prolonger le délai de subventionnement de 35% par la Confédération via l’agglomération de Delémont, ce qui n’était pas du tout garanti. « C’était un gros travail avec la directrice de l’agglomération, le monde politique et le canton mais nous avons pu décaler la date-butoir pour bénéficier de cette subvention et c’est une très bonne chose car nous en avons fortement besoin », indique Joël Burkhalter. L’élu socialiste souligne également l’importance de réaliser un nouveau projet en raison de la vétusté du réseau d’eau souterrain dont les conduites avoisinent les 100 ans. « On a d’énormes problèmes au niveau de la qualité et de la sécurité de l’approvisionnement et les dernières statistiques montrent que nous sommes au-delà de 30% de pertes dans le réseau d’eau », relève le maire de Courrendlin.