Collision frontale à La Ferrière

Une voiture et une camionnette sont entrées en collision frontale mercredi en début de soirée ...
Collision frontale à La Ferrière

Une voiture et une camionnette sont entrées en collision frontale mercredi en début de soirée entre La Ferrière et Les Bois. Quatre blessés sont à déplorer.

La route cantonale a été fermée durant près de trois heures. (Photo : archives) La route cantonale a été fermée durant près de trois heures. (Photo : archives)

Un accident de la circulation s’est produit mercredi vers 17h10 entre La Ferrière et Les Bois. Une voiture avec trois personnes à bord circulait en direction du Jura quand elle s’est déportée sur la voie de gauche, indique ce jeudi la police cantonale bernoise dans un communiqué. Elle est alors entrée en collision frontale avec une camionnette qui arrivait en sens inverse. Les trois occupants de la voiture ont été blessés et emmenés à l’hôpital en ambulance. Le conducteur de la camionnette a subi des blessures légères. L’accident a mobilisé les sapeurs-pompiers de Saint-Imier-Erguël et de La Ferrière. Une personne a été désincarcérée. Une déviation a été mise en place durant trois heures. La police bernoise a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. /comm-oza


 

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