Collision frontale à La Ferrière

Un accident de la circulation s’est produit mercredi vers 17h10 entre La Ferrière et Les Bois. Une voiture avec trois personnes à bord circulait en direction du Jura quand elle s’est déportée sur la voie de gauche, indique ce jeudi la police cantonale bernoise dans un communiqué. Elle est alors entrée en collision frontale avec une camionnette qui arrivait en sens inverse. Les trois occupants de la voiture ont été blessés et emmenés à l’hôpital en ambulance. Le conducteur de la camionnette a subi des blessures légères. L’accident a mobilisé les sapeurs-pompiers de Saint-Imier-Erguël et de La Ferrière. Une personne a été désincarcérée. Une déviation a été mise en place durant trois heures. La police bernoise a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident. /comm-oza