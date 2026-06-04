« Idioma » s’est emparé de l’ESVT

Un grand projet artistique et pédagogique a pris ses quartiers durant toute une année à l’école secondaire du Val Terbi (ESVT) à Vicques. Baptisé « Idioma », signifiant « langue » en français, il mêle langages et différentes formes d’art. Environ 240 élèves de la 9H à la 11H et une trentaine d’enseignants y prennent part. Le projet s’est déroulé sur une année scolaire et en deux phases. Les élèves ont tout d’abord travaillé avec l’artiste delémontain Patrick Frein, alias DIPS, à partir de son œuvre « Idioma Concreto » qui propose un alphabet codé avec des formes et des couleurs. Après avoir choisi et traduit un mot, les élèves se sont lancés dans une démarche réflexive qui consistait à mettre le terme sélectionné en scène et à le photographier. Choisir les différentes formes de langages comme thématique pour ce projet fait sens et était assez évident : « Au sein de l’école, avec une multitude d’élèves et d’enseignants, on est constamment en train de communiquer. On trouvait ce sujet plus qu’important », explique Nicolas Jobin, enseignant à l’ESVT et membre du comité pour le projet « Idioma ».