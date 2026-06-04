Un Bruntruitain fait venir Gims en Ajoie

Tout part d’une idée un peu folle et d’un heureux désir de le concrétiser. Adrien Freléchoux s’est donné le challenge de voir se produire dans la région l’un des artistes francophones les plus populaires du moment : Gims. Le défi était colossal mais le jeune Jurassien de 24 ans a fait jouer ses contacts : « J’ai eu beaucoup de chance de connaître un ami qui m’a présenté les bonnes personnes au bon moment. Je me suis ensuite rapproché des gérants de la boîte de nuit de ma ville et eux avaient déjà pas mal de contacts chez des managers d’artistes. C’est comme ça qu’on a pu être en relation avec Gims ». Il a fallu, ensuite, convaincre les managers du rappeur de venir faire un tour dans notre région. Ce sont les tenanciers du club de la ville qui s’en sont chargés, mais selon Adrien Freléchoux, « le fait que Gims se produise pas loin d’ici aurait été un argument fort ». D’ici deux mois, l’ancien membre du groupe Sexion d’Assaut entonnera ses tubes au club En Scred et les préparatifs sont en cours : « Il faudra encore mettre en place toute la logistique, la communication ou encore la billetterie », poursuit Adrien Freléchoux. C’est une première expérience dans le monde de l’événementiel pour l’Ajoulot qui compte bien ne pas s’arrêter en si bon chemin : « J’ai déjà une petite liste d’artistes dans un coin de ma tête ». Avant que les autres rêves d’Adrien Freléchoux prennent forme, rendez-vous le 4 août prochain à Porrentruy pour vivre le concert de Gims en terre jurassienne. La billetterie est déjà ouverte. /nje