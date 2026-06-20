La Bible de Moutier-Grandval de retour à Moutier

L’Eglise catholique de Moutier s’offre une Bible de Moutier-Grandval. Une sculpture en fer représentant l’ouvrage historique a été inaugurée jeudi sur le parvis sud de l'église Notre-Dame de la Prévôté. L’œuvre, quatre fois plus grande que le manuscrit original, est née d’une réflexion menée par la paroisse autour d’un élément fédérateur entre les différentes communautés chrétiennes de la région.

« Qu’est-ce qui nous réunit toutes et tous ? C’est la parole de Dieu, c’est cette Bible de Moutier-Grandval », explique l’abbé Christophe Boillat. Le projet a mûri durant deux ans avant de prendre forme. Son calendrier a coïncidé avec la présentation exceptionnelle du célèbre manuscrit au Musée jurassien d'art et d'histoire de Delémont en 2025. « C’est un concours de circonstances », relève le curé.