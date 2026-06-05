Un véhicule abandonné qui ne passe pas inaperçu

La police cantonale est habilitée à faire des démarches pour identifier les propriétaires ...
Un véhicule abandonné qui ne passe pas inaperçu

La police cantonale est habilitée à faire des démarches pour identifier les propriétaires et à transmettre ces informations aux autorités communales.

Le car de voyage abandonné est stationné dans les Gorges de Court depuis plus d'un mois. Le car de voyage abandonné est stationné dans les Gorges de Court depuis plus d'un mois.

C’est un véhicule qui ne passe pas inaperçu dans les Gorges de Court. Un car de voyage bleu stationne depuis fin avril sur une place d’évitement sur le territoire de Moutier. Le bus n’a plus de plaques. La police cantonale jurassienne a constaté cette situation et a pris les devants pour identifier le propriétaire.

Le premier lieutenant Stéphane Mollard, responsable de la section de Moutier et Val Terbi, indique que des recherches ont été menées pour obtenir les coordonnées de ce Prévôtois et les transmettre aux autorités municipales. Les communes sont ensuite responsables de l’éventuelle évacuation des véhicules laissés sur la voie publique. Ces carcasses participent au sentiment d’insécurité, selon le policier.

Le chef de la police administrative de Moutier, Roland Moritz, a pris contact avec cet homme qui affirme que le bus a connu un problème technique, mais qu’il a un projet pour ce car et a assuré vouloir l’amener à bon port. Roland Moritz espère que celui-ci tienne promesse auquel cas c’est à la commune de financer les frais pour se débarrasser de ce véhicule, en espérant se faire rembourser. /ncp


 

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