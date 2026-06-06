L’eau potable en cours d’analyse à Alle

Après des signalements d’habitants, les autorités de la commune ajoulote indiquent ce samedi ...
L’eau potable en cours d’analyse à Alle

Après des signalements d’habitants, les autorités de la commune ajoulote indiquent ce samedi que des investigations approfondies sont en cours.

Des analyses approfondies sont en cours, selon la commune ajoulote. (Photo : Illustration/libre de droits). Des analyses approfondies sont en cours, selon la commune ajoulote. (Photo : Illustration/libre de droits).

L’odeur et le goût de l’eau potable suscitent des réactions à Alle. Les autorités communales indiquent ce samedi sur leur site internet avoir reçu des signalements de la part d’habitants. Elles ont ainsi décidé de mener des investigations et analyses approfondies. Celles-ci sont actuellement en cours. La commune souligne que de nouvelles communications seront transmises dès que possible. /alr


 

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