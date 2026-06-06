L’eau potable en cours d’analyse à Alle

L’odeur et le goût de l’eau potable suscitent des réactions à Alle. Les autorités communales indiquent ce samedi sur leur site internet avoir reçu des signalements de la part d’habitants. Elles ont ainsi décidé de mener des investigations et analyses approfondies. Celles-ci sont actuellement en cours. La commune souligne que de nouvelles communications seront transmises dès que possible. /alr

