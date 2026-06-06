L’odeur et le goût de l’eau potable suscitent des réactions à Alle. Les autorités communales indiquent ce samedi sur leur site internet avoir reçu des signalements de la part d’habitants. Elles ont ainsi décidé de mener des investigations et analyses approfondies. Celles-ci sont actuellement en cours. La commune souligne que de nouvelles communications seront transmises dès que possible. /alr
L’eau potable en cours d’analyse à Alle
L’odeur et le goût de l’eau potable suscitent des réactions à Alle. Les autorités communales indiquent ce samedi sur leur site internet avoir reçu des signalements de la part d’habitants. Elles ont ainsi décidé de mener des investigations et analyses approfondies. Celles-ci sont actuellement en cours. La commune souligne que de nouvelles communications seront transmises dès que possible. /alr
Actualités suivantes
Trois jeunes Jurassiennes à l’origine d’une nouvelle troupe de théâtre
Région • Actualisé le 06.06.2026 - 15:31
L’essor du télétravail permet de réduire le trafic pendulaire
Région • Actualisé le 06.06.2026 - 09:29
La route cantonale entre Tavannes et Le Fuet fait peau neuve
Région • Actualisé le 06.06.2026 - 07:00
Réduction des attaques de distributeurs automatiques de billets
Région • Actualisé le 05.06.2026 - 16:47
Articles les plus lus
Le Réseau des villes de l’Arc jurassien analyse ses centres urbains
Région • Actualisé le 05.06.2026 - 16:44
Réduction des attaques de distributeurs automatiques de billets
Région • Actualisé le 05.06.2026 - 16:47
La route cantonale entre Tavannes et Le Fuet fait peau neuve
Région • Actualisé le 06.06.2026 - 07:00
L’essor du télétravail permet de réduire le trafic pendulaire
Région • Actualisé le 06.06.2026 - 09:29
Le Réseau des villes de l’Arc jurassien analyse ses centres urbains
Région • Actualisé le 05.06.2026 - 16:44
Réduction des attaques de distributeurs automatiques de billets
Région • Actualisé le 05.06.2026 - 16:47
La Suisse du Nord-Ouest alliée pour développer ses transports
Région • Actualisé le 05.06.2026 - 16:53
La route cantonale entre Tavannes et Le Fuet fait peau neuve
Région • Actualisé le 06.06.2026 - 07:00
Le Réseau des villes de l’Arc jurassien analyse ses centres urbains
Région • Actualisé le 05.06.2026 - 16:44
La Suisse du Nord-Ouest alliée pour développer ses transports
Région • Actualisé le 05.06.2026 - 16:53