L’essor du télétravail permet de réduire le trafic pendulaire

Une étude montre que 2'300 millions de kilomètres ont été économisés en Suisse entre 2018 et 2023. La tendance se ressent aussi dans le Jura même si les causes sont multiples.
Le développement du télétravail a permis d’économiser 2’300 millions de kilomètres en Suisse entre 2018 et 2023. C’est ce que montre une étude réalisée récemment par le bureau Transitec spécialisé dans la mobilité, sur mandat de l’Office fédéral des routes. Concrètement, une baisse de 8% des distances pendulaires a été enregistrée sur cette période. En semaine, le trafic sur les routes ou dans les transports publics a ainsi stagné, voire baissé, alors qu’il a nettement augmenté le week-end en raison du développement des activités de loisirs. À titre d’exemple, la fréquentation des CFF a diminué de 5% du lundi au vendredi et augmenté de 5 à 8% les samedis et dimanches.
Des différences entre les régions
Des disparités régionales sont toutefois observées entre les grandes agglomérations et les zones périphériques comme le Jura. « Il y a des régions qui ont des contraintes, notamment topographiques en Valais, et par exemple dans le Jura où nous avons un tissu très rural avec des infrastructures et des alternatives à la voiture individuelle moins importantes. Le Jura est aussi caractérisé par beaucoup de flux pendulaires transfrontaliers. Et pour ces déplacements-là, les usagers sont aussi tributaires majoritairement de la voiture », explique Sébastien Monnier, ingénieur mobilité au sein de Transitec.
Ce constat se ressent aussi sur le taux de motorisation qui a augmenté à Delémont de 2,5% entre 2010 et 2025 alors qu’il s’affiche à la baisse dans les grandes villes.
Sébastien Monnier : « Les pendulaires qui habitent dans le Jura sont encore très captifs de la voiture pour faire les déplacements domicile-travail. »
Globalement, le trafic routier pendulaire a donc tendance à légèrement baisser, y compris dans le Jura. Sébastien Monnier précise toutefois que la hausse du télétravail n’est pas la seule explication. Il faut aussi tenir compte du contexte économique actuel et d’un nombre important de travailleurs en chômage partiel. « Les personnes qui sont en RHT ne vont malheureusement pas se déplacer et contribuer à ces flux domicile-travail que l’on peut observer », ajoute l’ingénieur mobilité.
Selon les auteurs de l’étude, le télétravail a atteint un certain seuil, mais son potentiel futur est limité. Il faut donc continuer à développer les autres alternatives à la voiture individuelle, en misant davantage sur le covoiturage, les transports publics par le biais d’offres ciblées ou encore les plans de mobilité dans les entreprises. /alr