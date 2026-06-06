L’essor du télétravail permet de réduire le trafic pendulaire

Globalement, le trafic routier pendulaire a donc tendance à légèrement baisser, y compris dans le Jura. Sébastien Monnier précise toutefois que la hausse du télétravail n’est pas la seule explication. Il faut aussi tenir compte du contexte économique actuel et d’un nombre important de travailleurs en chômage partiel. « Les personnes qui sont en RHT ne vont malheureusement pas se déplacer et contribuer à ces flux domicile-travail que l’on peut observer », ajoute l’ingénieur mobilité.

Selon les auteurs de l’étude, le télétravail a atteint un certain seuil, mais son potentiel futur est limité. Il faut donc continuer à développer les autres alternatives à la voiture individuelle, en misant davantage sur le covoiturage, les transports publics par le biais d’offres ciblées ou encore les plans de mobilité dans les entreprises. /alr