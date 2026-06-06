La route cantonale entre Tavannes et Le Fuet fait peau neuve

Les véhicules pourront bientôt à nouveau circuler entre Tavannes et Le Fuet. Le nouveau tracé de la route cantonale a été inauguré vendredi en présence, notamment, du président du gouvernement bernois Pierre Alain Schnegg.

Ce changement fait partie du plan d’extension du centre d’élimination et de traitement des ordures de Celtor. Il fait partie de la vision à long terme de l’entreprise tavannoise qui prévoit un chantier jusqu’en 2065. Cette étape, qui marque le début de « Celtor 2 », comme le nomme le président du conseil d’administration Eric Schnyder, doit permettre de garantir les activités de la firme pour ces 40 prochaines années.