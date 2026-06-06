La route cantonale entre Tavannes et Le Fuet fait peau neuve

Le nouveau tronçon a été inauguré vendredi. Ce changement fait partie du plan d’extension de la décharge de Celtor.
Les véhicules pourront bientôt à nouveau circuler entre Tavannes et Le Fuet. Le nouveau tracé de la route cantonale a été inauguré vendredi en présence, notamment, du président du gouvernement bernois Pierre Alain Schnegg.
Ce changement fait partie du plan d’extension du centre d’élimination et de traitement des ordures de Celtor. Il fait partie de la vision à long terme de l’entreprise tavannoise qui prévoit un chantier jusqu’en 2065. Cette étape, qui marque le début de « Celtor 2 », comme le nomme le président du conseil d’administration Eric Schnyder, doit permettre de garantir les activités de la firme pour ces 40 prochaines années.
Eric Schnyder : « Tant qu’on ne peut pas tout recycler, on doit trouver des décharges. »
Cette étape doit aussi permettre de préparer le terrain en vue de la construction de compartiments dans lesquels seront stockés ces déchets qui ne peuvent plus être valorisés ou qui sont non valorisables. Le directeur de Celtor se veut rassurant quant à l’impact sur la nature : les structures seront construites de manière à ce que rien ne puisse s’échapper, explique Béat Gerber. Y seront stockés : des matériaux inertes issus de la construction mais aussi des « mâchefers », soit des résidus de cendres issus de l’incinération des déchets urbains.
Béat Gerber : « Il y a une garantie d’étanchéité. »
La nouvelle route cantonale entre Tavannes et Le Fuet sera ouverte au public samedi. Le trafic, lui, reprendra lundi. /amo