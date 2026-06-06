Trois jeunes Jurassiennes à l’origine d’une nouvelle troupe de théâtre

Trois jeunes Jurassiennes montent leur propre troupe de théâtre. Pauline Althaus, Eva Spinetti et Océane Chèvre ont créé la troupe Pico Bello. Les trois étudiantes se sont rencontrées à l’école de culture générale. L’automne dernier, elles ont décidé de mettre en scène leur première pièce, soit « La Voix secrète » de Joe Penhall qui traite de la réinsertion dans la société et de la schizophrénie. « On était les trois dans la même classe et c’est là qu’on a découvert le théâtre », souligne Pauline Althaus.

