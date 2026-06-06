Trois jeunes Jurassiennes à l’origine d’une nouvelle troupe de théâtre

Trois jeunes Jurassiennes montent leur propre troupe de théâtre. Pauline Althaus, Eva Spinetti et Océane Chèvre ont créé la troupe Pico Bello. Les trois étudiantes se sont rencontrées à l’école de culture générale. L’automne dernier, elles ont décidé de mettre en scène leur première pièce, soit « La Voix secrète » de Joe Penhall qui traite de la réinsertion dans la société et de la schizophrénie. « On était les trois dans la même classe et c’est là qu’on a découvert le théâtre », souligne Pauline Althaus.
Pauline Althaus : « On a décidé de continuer le théâtre à côté de nos études. »
Le trio a décidé de créer sa propre troupe, car il souhaite proposer un style un peu différent. « La plupart des recherches nous ont menés vers des comédies humoristiques et ce n’est pas vraiment notre style théâtral de base. On préfère plutôt parler de sujets un peu profonds, qui font réfléchir le public », explique Eva Spinetti.
Eva Spinetti : « On a décidé de créer notre propre troupe pour avoir accès à ces pièces un peu plus réflexives. »
Les trois jeunes passionnées se chargent de toute la mise en scène et huit acteurs et figurants participent également au projet. « On a regardé les caractères des personnages principaux et, en fonction, les personnes que l’on connaissait dans le monde du théâtre », indique Océane Chèvre. Cette dernière souligne que de nombreuses personnes ont été contactées pour participer au casting.
Océane Chèvre : « On a dû prendre la décision de qui aurait le meilleur rôle pour certains personnages. »
La troupe Pico Bello espère pouvoir présenter sa première pièce dans les prochains mois au public. /alr