La faitière des enseignants de sport réunie à Delémont

Le sport scolaire était à l’honneur samedi à Delémont. L’Association suisse d’éducation physique à l’école (ASEP) a tenu sa 46e assemblée des délégués à Strate J. La faitière regroupe environ 3'500 enseignants de cette branche venant de tout le pays.

Le Département fédéral des finances a récemment indiqué qu’il envisageait de supprimer la loi fédérale qui exige trois heures de sport scolaire par semaine. Élu samedi à la tête de l’association, Jonathan Badan voit la mesure d’un mauvais œil. Il craint que certains cantons ne revoient le nombre de périodes hebdomadaires à la baisse. « Pour nous, c’est un très gros risque. L’histoire nous a montré que lorsque les cantons ont la mainmise sur le sport scolaire, ils peuvent diminuer les périodes en fonction des infrastructures disponibles, des critères budgétaires et des grilles horaires », souligne le responsable.

Jonathan Badan ajoute qu’une diminution du sport à l’école signifie, selon lui, une augmentation de la sédentarité chez les jeunes. « On voit que c’est déjà quelque chose de très marqué et dangereux avec l’arrivée des smartphones », indique le nouveau président qui craint un souci de santé majeur.