La faitière des enseignants de sport réunie à Delémont

L’Association suisse d’éducation physique à l’école a tenu samedi son assemblée des délégués au campus Strate J. L’occasion d’évoquer l’actualité et le rôle du sport scolaire en lien avec le culte du corps chez les jeunes.
Le sport scolaire était à l’honneur samedi à Delémont. L’Association suisse d’éducation physique à l’école (ASEP) a tenu sa 46e assemblée des délégués à Strate J. La faitière regroupe environ 3'500 enseignants de cette branche venant de tout le pays.
Le Département fédéral des finances a récemment indiqué qu’il envisageait de supprimer la loi fédérale qui exige trois heures de sport scolaire par semaine. Élu samedi à la tête de l’association, Jonathan Badan voit la mesure d’un mauvais œil. Il craint que certains cantons ne revoient le nombre de périodes hebdomadaires à la baisse. « Pour nous, c’est un très gros risque. L’histoire nous a montré que lorsque les cantons ont la mainmise sur le sport scolaire, ils peuvent diminuer les périodes en fonction des infrastructures disponibles, des critères budgétaires et des grilles horaires », souligne le responsable.
Jonathan Badan ajoute qu’une diminution du sport à l’école signifie, selon lui, une augmentation de la sédentarité chez les jeunes. « On voit que c’est déjà quelque chose de très marqué et dangereux avec l’arrivée des smartphones », indique le nouveau président qui craint un souci de santé majeur.
Jonathan Badan : « Ça doit être équitable dans toute la Suisse. »
Le culte du corps à appréhender
Parmi les thèmes abordés lors de ces assises, le rôle du sport scolaire a aussi été évoqué en lien avec le culte du corps chez les jeunes. « Le fait de pratiquer du sport est une bonne chose. Par contre, il ne faut pas que cela devienne mal géré et que ce soit proche d’une pathologie », explique Jonathan Badan. Les professeurs de sport peuvent se baser sur certains indices pour déceler un problème, comme une prise de masse très rapide ou une perte de poids subite.
Jonathan Badan : « Il y a des signaux qui méritent une discussion pour voir ce qu’il se passe. »
Le rôle des enseignants consiste à déceler une transformation physique, rendre attentif l’élève à la situation et éventuellement l’orienter vers des partenaires professionnels à l’extérieur de l’école, souligne le président de l’ASEP. « Il faut éviter toute dérive, par exemple des soucis alimentaires », conclut-il. /alr