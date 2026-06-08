Dépôt d’une pétition contre le McDo à Porrentruy

Une pétition remise avec 2’314 signatures contre l’implantation d’un McDonald’s. Ce lundi matin devant l’Hôtel de ville de Porrentruy, un petit groupe a transmis les paraphes au maire Philippe Eggertswyler. Cette pétition en ligne, lancée mardi dernier, regroupe pour moitié des Ajoulots, selon l’initiatrice Lisa Raval. La présidente de la section bruntrutaine du Parti socialiste espère que cet élan populaire fasse réagir le Conseil municipal et au final le promoteur du projet, qui prévoit d’installer l’enseigne derrière le bar l’Antre-pot.es, ainsi qu’un magasin Lidl.« C’est un acte symbolique qui peut avoir une plus ou moins grande portée », indique Lisa Raval, qui assure ne pas être opposée à la liberté de commerce. « On peut choisir quel type de développement on veut pour notre cité. On ne veut pas forcément d’une banalisation de Porrentruy », relève la socialiste qui met en avant les nombreux commerces qui vont vivre la ville et qui soutiennent les circuits courts.
Lisa Raval : « Un acte symbolique, certes, mais très fort. »
Pour éviter une mauvaise influence
Lisa Raval est consciente que chacun est libre de consommer comme il le souhaite. Mais elle soutient que les adolescents et les jeunes seraient influencés par la présence du géant américain et seraient ainsi encouragés à consommer de la malbouffe. Outre des questions de santé publique, la députée évoque aussi les conditions de travail offertes dans ces enseignes et les retours sur la fiscalité pour la commune. Cette thématique devrait rebondir devant le législatif de Porrentruy, puisque Lisa Raval, qui est conseillère de ville, envisage de déposer une résolution interpartis.
Une absence de levier
Philippe Eggertswyler a reçu les paraphes, mais confirme que la municipalité ne dispose pas de levier pour limiter la liberté de commerce. « Le Conseil municipal doit être au-dessus de la mêlée », explique le maire, qui prend acte qu’une partie de la population s’oppose à la venue de cette enseigne. Il rappelle toutefois que c’est un projet privé, sur une parcelle privée avec des fonds privés. Le député PCSI indique que l’ensemble du projet prévoit la création de 66 emplois et des retombées fiscales. Selon lui, le promoteur travaille étroitement avec la municipalité par rapport à l’aspect architectural et aux voies de circulation. La pétition lui sera transmise et « on verra comment il se positionne, puisque c’est le principal concerné ». /ncp