Dépôt d’une pétition contre le McDo à Porrentruy

Une pétition remise avec 2’314 signatures contre l’implantation d’un McDonald’s. Ce lundi matin devant l’Hôtel de ville de Porrentruy, un petit groupe a transmis les paraphes au maire Philippe Eggertswyler. Cette pétition en ligne, lancée mardi dernier, regroupe pour moitié des Ajoulots, selon l’initiatrice Lisa Raval. La présidente de la section bruntrutaine du Parti socialiste espère que cet élan populaire fasse réagir le Conseil municipal et au final le promoteur du projet, qui prévoit d’installer l’enseigne derrière le bar l’Antre-pot.es, ainsi qu’un magasin Lidl.

« C’est un acte symbolique qui peut avoir une plus ou moins grande portée », indique Lisa Raval, qui assure ne pas être opposée à la liberté de commerce. « On peut choisir quel type de développement on veut pour notre cité. On ne veut pas forcément d’une banalisation de Porrentruy », relève la socialiste qui met en avant les nombreux commerces qui vont vivre la ville et qui soutiennent les circuits courts.