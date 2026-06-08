Un bénéfice exceptionnel pour la commune de Haute-Sorne

Haute-Sorne termine l’année avec un bénéfice « exceptionnel ». Les comptes 2025 de la commune vadaise seront soumis au Conseil général ce lundi soir à Undervelier. Ils bouclent sur un bénéfice de plus de 1,2 million de francs pour le compte général. Le résultat a été obtenu après l’affectation d’un montant de plus de 3,1 millions à la réserve de politique budgétaire.

« La différence par rapport au budget interpelle. On peut se demander ce qu’il se passe », cite le conseiller communal en charge des finances Pascal Crétin avant d’expliquer un écart conséquent. Les comptes 2025 tranchent effectivement avec le budget de l’année dernière qui présentait un déficit de plus de 750'000 francs. Une différence qui se justifie par plusieurs variations principales : « On a d’abord une ligne qui présente 670'000 francs de dépenses en moins. C’est une bonne chose », explique Pascal Crétin.

Les impôts pèsent dans la balance

Les comptes présentent également une réévaluation du patrimoine financier de 1,6 million. Les impôts perçus par la commune expliquent encore cette différence avec un décalage de 410'000 francs pour les personnes physiques et 1,2 million pour les personnes morales. Les autres impôts et principalement le gain immobilier ont finalement apporté 1,2 million.