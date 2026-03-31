Le projet de Maison de Quartier franchit une étape à Haute-Sorne

Une association va voir le jour pour faire avancer le projet de Maison de Quartier. Le Conseil général a validé par 18 oui contre10 et trois abstentions une dépense annuelle de 160'000 francs lundi soir lors de sa séance à Undervelier. L’exécutif proposait de créer une association indépendante, afin d’assurer la continuité du projet de Maison de Quartier. Depuis deux ans, deux travailleurs sociaux ont été mandatés pour structurer ce projet. Leur but était de sonder la population sur ses attentes et mettre en place des activités pilotes. Ainsi, des cafés rencontre, des afterworks, un bal de fin d’année pour les 11H ou encore un Noël pour tous ont été mis sur pied. Résultat, les différentes tranches d’âge ont montré un fort engouement pour avoir un lieu convivial de partage et de rencontre. Selon le Conseil communal, il y a donc un réel intérêt à poursuivre ce projet. Or, le contrat des deux travailleurs sociaux, qui est à durée déterminée, n’est plus renouvelable. L’exécutif opte donc pour la forme associative avec l’octroi d’une contribution annuelle de 160'000 francs qui permettra, selon lui, de pérenniser ce projet. Le conseil communal et l’association devront donc se mettre d’accord sur une convention qui régira les modalités, notamment celles du financement et des prestations. Une assemblée constitutive se tiendra le 7 avril.

L’acceptation de ce message n’a pas été un long fleuve tranquille. L’entrée en matière a été combattue par l’élu du Centre Claude Humair qui estime que ce « projet pilote n’est pas suffisamment abouti » et que de nombreuses questions restent en suspens. Une non-entrée en matière qui a été rejetée par 16 voix contre 15. Le Centre a ainsi décidé de laisser la liberté de vote à ses membres. Des interrogations ont également été soulevées par le groupe UDC qui parlait clairement d’un « manque de cadre précis ». C’est pourquoi il s’est prononcé contre ce message. /lge