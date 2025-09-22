Haute-Sorne revêt de nouvelles armoiries rassembleuses

Une nouvelle identité visuelle pour la commune de Haute-Sorne. Le Conseil général, réuni lundi soir, a validé avec 31 voix et une abstention les nouvelles armoiries de la commune vadaise. Une commission a choisi un projet réalisé par « un spécialiste reconnu de l’héraldique ». Ces armoiries respectent ainsi les règles de cet art né au 12e siècle.

La commune de Haute-Sorne a retenu la roue de moulin comme thème rassembleur. Ce symbole permet de « faire le lien entre les différents territoires, mais aussi entre le passé et le présent ». Un tel édifice était présent, autrefois, dans les cinq villages et les deux hameaux qui constituent la commune mixte. Des chiffres également représentés dans la roue avec cinq bras et sept augets.

Des couleurs évocatrices

Les couleurs ne sont pas choisies par hasard. L’or (jaune ou doré) était présent dans les armoiries des cinq anciennes communes. Il a été retenu pour « évoquer l’énergie et la richesse née du labeur et de l’ingéniosité des habitants ». Le fond de sinople (vert) est lui le symbole « d’une nature riche et préservée ». L’argent (blanc ou argenté) évoque finalement « les ressources en eau ». La commune signale encore qu’une chaîne de montagnes et un cours d’eau sont stylisés afin d’évoquer « la hauteur et la Sorne ». /comm-fwo