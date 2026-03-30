Une non-entrée en matière concernant de nouveaux postes à Haute-Sorne

Le Conseil général a décidé lundi soir de ne pas entrer en matière concernant le message pour ...
Une non-entrée en matière concernant de nouveaux postes à Haute-Sorne

Le Conseil général a décidé lundi soir de ne pas entrer en matière concernant le message pour la création de 3,4 nouveaux EPT pour l’administration communale de Haute-Sorne.

De nouveaux emplois ne seront pas créés tout de suite au sein de l'administration de Haute-Sorne. De nouveaux emplois ne seront pas créés tout de suite au sein de l'administration de Haute-Sorne.

L’administration communale de Haute-Sorne devra patienter pour compter sur de nouvelles forces vives. Le Conseil général a refusé lundi soir d’entrer en matière concernant un message du Conseil communal qui demandait d’augmenter les effectifs de l’administration de 3,4 équivalents plein-temps (EPT). L’objectif était de garantir des prestations satisfaisantes et une gestion optimale des services. Le maire Eric Dobler ne cachait pas il y a quelques semaines sur les ondes de RFJ que certains services étaient « sous pression ».

Toutefois, lundi soir, plusieurs membres du législatif ont demandé la non-entrée en matière et ils ont eu gain de cause par 16 voix contre 15. André Altermatt (Haute-Sorne Avenir) a tout d’abord pris la parole en tant que membre de la commission des finances. Il a parlé d’un message qui avait « comme un gout d’inachevé et d’inabouti » pour justifier la non-entrée en matière. Selon lui, le texte soumis « ne montre pas une véritable analyse, mais dégage plutôt des impressions et un manque de vision globale ». Pour l’élu, il s’agit avant tout de « rafistolage » et donc pas vraiment d’une solution. Autre membre du groupe HSA, Sylvaine Eschmann a, quant à elle, souligné un manque de « transparence et de clarté » et a demandé des précisions sur de nombreux points, comme par exemple un organigramme détaillé, pour pouvoir véritablement statuer. Un propos soutenu par Catherine Wolfer du groupe PS-Verts qui n’a pas hésité à dire que le titre du message ne correspondait pas tout à fait au message lui-même. Le Conseil communal devra donc revoir sa copie pour représenter ce message lors d'une prochaine séance. /lge


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

La fermeture de Manor accélère le calendrier pour l’avenue de la Gare de Delémont

La fermeture de Manor accélère le calendrier pour l’avenue de la Gare de Delémont

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 21:01

Vers un paiement direct des frais d’avocat

Vers un paiement direct des frais d’avocat

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 16:24

« Café des arts » : Simon Beuret et Augustin Rebetez

« Café des arts » : Simon Beuret et Augustin Rebetez

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 15:39

Nouvelle organisation à la tête de l’Office de la culture

Nouvelle organisation à la tête de l’Office de la culture

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 17:01

Articles les plus lus

Succès pour les Journées européennes des métiers d’art

Succès pour les Journées européennes des métiers d’art

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 12:00

« Café des arts » : Simon Beuret et Augustin Rebetez

« Café des arts » : Simon Beuret et Augustin Rebetez

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 15:39

Vers un paiement direct des frais d’avocat

Vers un paiement direct des frais d’avocat

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 16:24

Nouvelle organisation à la tête de l’Office de la culture

Nouvelle organisation à la tête de l’Office de la culture

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 17:01

Résultats « solides » pour les Banques Raiffeisen de la région

Résultats « solides » pour les Banques Raiffeisen de la région

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 11:29

Succès pour les Journées européennes des métiers d’art

Succès pour les Journées européennes des métiers d’art

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 12:00

« Café des arts » : Simon Beuret et Augustin Rebetez

« Café des arts » : Simon Beuret et Augustin Rebetez

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 15:39

Nouvelle organisation à la tête de l’Office de la culture

Nouvelle organisation à la tête de l’Office de la culture

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 17:01

La foi les a conduits dans le Jura : Kisito Essele (1/4)

La foi les a conduits dans le Jura : Kisito Essele (1/4)

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 07:00

« Rendez-vous sport » : HCA Academy

« Rendez-vous sport » : HCA Academy

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 11:07

Résultats « solides » pour les Banques Raiffeisen de la région

Résultats « solides » pour les Banques Raiffeisen de la région

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 11:29

Succès pour les Journées européennes des métiers d’art

Succès pour les Journées européennes des métiers d’art

Région    Actualisé le 30.03.2026 - 12:00