Une non-entrée en matière concernant de nouveaux postes à Haute-Sorne

L’administration communale de Haute-Sorne devra patienter pour compter sur de nouvelles forces vives. Le Conseil général a refusé lundi soir d’entrer en matière concernant un message du Conseil communal qui demandait d’augmenter les effectifs de l’administration de 3,4 équivalents plein-temps (EPT). L’objectif était de garantir des prestations satisfaisantes et une gestion optimale des services. Le maire Eric Dobler ne cachait pas il y a quelques semaines sur les ondes de RFJ que certains services étaient « sous pression ».

Toutefois, lundi soir, plusieurs membres du législatif ont demandé la non-entrée en matière et ils ont eu gain de cause par 16 voix contre 15. André Altermatt (Haute-Sorne Avenir) a tout d’abord pris la parole en tant que membre de la commission des finances. Il a parlé d’un message qui avait « comme un gout d’inachevé et d’inabouti » pour justifier la non-entrée en matière. Selon lui, le texte soumis « ne montre pas une véritable analyse, mais dégage plutôt des impressions et un manque de vision globale ». Pour l’élu, il s’agit avant tout de « rafistolage » et donc pas vraiment d’une solution. Autre membre du groupe HSA, Sylvaine Eschmann a, quant à elle, souligné un manque de « transparence et de clarté » et a demandé des précisions sur de nombreux points, comme par exemple un organigramme détaillé, pour pouvoir véritablement statuer. Un propos soutenu par Catherine Wolfer du groupe PS-Verts qui n’a pas hésité à dire que le titre du message ne correspondait pas tout à fait au message lui-même. Le Conseil communal devra donc revoir sa copie pour représenter ce message lors d'une prochaine séance. /lge