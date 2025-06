Pas de nouveautés immédiates pour l’éclairage nocturne de Haute-Sorne

L’éclairage nocturne de Haute-Sorne s’est une nouvelle fois invitée à la séance du Conseil général qui se tenait lundi soir à Undervelier. Toutefois, il n’y aura pas de changement dans l’immédiat concernant ce dossier. Une motion interpartis déposée par Sylvaine Eschmann (Haute-Sorne Avenir) a été retirée par cette dernière durant la séance. Elle demandait notamment une adaptation des horaires de l’extinction des éclairages pour permettre à la population de rentrer en sécurité. Ce texte faisait écho à des remarques émises par plusieurs citoyens lors d’un sondage réalisé par la commune. Actuellement, les luminaires sont éteints dès 23h la semaine et dès 1h du matin le week-end et la veille des jours fériés. Elle souhaitait une extension des horaires, par rapport aux horaires de trains et des nuits entièrement éclairées lors de jours fériés officiels. Toutefois, elle a décidé de se rétracter, puisque le Conseil communal lui a indiqué qu’une directive lui avait été soumise par la commission en charge du dossier, mais qu’il n’avait pas encore pu se pencher dessus.

De son côté, Michel Lando (UDC) souhaitait aller encore plus loin en soumettant le retour de l’éclairage nocturne sans exception. Cette proposition a été balayée par 24 voix contre cinq et deux abstentions. /lge