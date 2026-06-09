Clos du Doubs distinguée pour son tourisme durable

La commune de Clos du Doubs rejoint le programme national de durabilité de la Fédération suisse du tourisme en obtenant la classification « Swisstainable Destination niveau I – committed ». Elle devient ainsi la deuxième destination romande à recevoir cette distinction.

Cette reconnaissance salue les efforts menés par la commune pour développer un tourisme durable, notamment à travers la stratégie touristique 2030 adoptée en 2021. Depuis, plusieurs actions ont été mises en place pour encourager les mobilités douces, valoriser les acteurs locaux et promouvoir les richesses naturelles et patrimoniales du territoire.

Pour le maire Yves Charmillot, cette distinction confirme la volonté de développer un tourisme à taille humaine, en harmonie avec l’environnement. Elle devrait également offrir une meilleure visibilité à la région grâce aux actions de promotion de Jura Tourisme et de la Fédération suisse du tourisme. /comm-aca