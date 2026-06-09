La biodiversité au carrefour

C’est un espace vert qui va s’offrir une bouffée d’oxygène à Courgenay. Lundi soir en assemblée communale, un crédit de 55'000 francs a été accepté pour aménager un espace de repos dédié à la biodiversité. La parcelle concernée se situe au niveau du carrefour de la rue Général-Comman et Pré Lidos, en face du passage à niveau.

Les 450 m2 devraient accueillir une mare, des arbres et des arbustes indigènes, une prairie et un gazon fleuris, ainsi que quelques bancs, issus du bois des forêts de la commune. Il pourrait être adapté en fonction des nombreux retours des citoyens, notamment sur le risque des plantes invasives ou encore les craintes d’incivilité. Valérie Froté, conseillère communale en charge de l’environnement, assure qu’il n’y aura pas de table. « C’est une place de repos. C’était avant tout pour offrir une place aux citoyennes et citoyens de Courgenay autre qu’une place de pique-nique, de jeux ou une cabane forestière », explique-t-elle.