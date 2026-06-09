La biodiversité au carrefour

C’est un espace vert qui va s’offrir une bouffée d’oxygène à Courgenay. Lundi soir en assemblée communale, un crédit de 55'000 francs a été accepté pour aménager un espace de repos dédié à la biodiversité. La parcelle concernée se situe au niveau du carrefour de la rue Général-Comman et Pré Lidos, en face du passage à niveau.
Les 450 m2 devraient accueillir une mare, des arbres et des arbustes indigènes, une prairie et un gazon fleuris, ainsi que quelques bancs, issus du bois des forêts de la commune. Il pourrait être adapté en fonction des nombreux retours des citoyens, notamment sur le risque des plantes invasives ou encore les craintes d’incivilité. Valérie Froté, conseillère communale en charge de l’environnement, assure qu’il n’y aura pas de table. « C’est une place de repos. C’était avant tout pour offrir une place aux citoyennes et citoyens de Courgenay autre qu’une place de pique-nique, de jeux ou une cabane forestière », explique-t-elle.
Valérie Froté : « Cette parcelle verte s’y prête vraiment bien. »
Cette démarche répond aussi à un appel à projets des autorités cantonales pour favoriser la biodiversité en milieu bâti. « Le but, c’est de remettre des murgiers, des nichoirs, des hôtels à insectes dans des zones bâties », précise Valérie Froté. Le Conseil communal a préféré mettre sur pied ce projet plutôt que d’en faire des places de stationnement. Un permis de construire sera déposé prochainement. Valérie Froté espère que cet espace de biodiversité soit aménagé au printemps prochain. /ncp
Les décisions de l’Assemblée communale de ce lundi 8 juin :
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Approbation des comptes communaux 2025.
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Approbation de la vente d’une partie de la parcelle communale au lieu-dit « Sur le Biet » à deux entreprises de la place : AluConcept et Domofen.