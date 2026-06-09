Les causes des perturbations du réseau d’eau à Alle restent inconnues

L’eau distribuée à Alle est conforme à l’ensemble des exigences légales depuis, au plus tard, le lundi 8 juin. C’est ce qu’indiquent les autorités locales dans un communiqué transmis mardi soir. Elles y détaillent les mesures prises et le résultat des analyses. Rappelons que la population avait fait état, dès vendredi, de symptômes gastriques et d’une odeur inhabituelle de l’eau.





Mesures rapides

La commune d’Alle a réagi immédiatement aux signalements par des mesures de désinfection, de purge et de dilution à l’eau fraîche, dans le but d’accélérer le renouvellement dans les conduites. Ces actions se sont révélées efficaces puisque, parallèlement, des prélèvements ont été effectués entre vendredi et lundi sur l’ensemble du réseau et que toutes les analyses sont négatives. « Aucun germe pathogène susceptible de provoquer des troubles gastrointestinaux, notamment Escherichia coli ou les Entérocoques, n’a été détecté par le laboratoire certifié pour l’analyse de l’eau », écrivent les autorités.





Un herbicide détecté puis disparu

Ceci dit, deux échantillons contenaient trop de Foramsulfuron, un herbicide utilisé dans la culture du maïs : 2 microgrammes par litre, soit le double de ce qu’autorise la loi. Mais il n’y en avait plus trace dans les prélèvements de lundi. Le communiqué précise en outre que la toxicité de cette substance est faible, et qu’il est « peu probable que sa présence temporaire dans l’eau soit à l’origine des symptômes » rapportés par certains consommateurs. L’origine exacte de la perturbation reste donc inconnue. Les fortes intempéries de la semaine dernière constituent une hypothèse plausible ; elles pourraient expliquer l’odeur, le goût et la présence temporaire du pesticide dans l’eau.

La commune d’Alle va poursuivre les investigations en collaboration avec les autorités cantonales. Si nécessaire, des mesures complémentaires seront prises pour prévenir la répétition d’une telle situation. /comm-lad