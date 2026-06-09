Sarah Gerster : « Un partenariat qui vise à augmenter l’attractivité du Centre de Loisirs des Franches-Montagnes »

Le Centre de Loisirs des Franches-Montagnes (CLFM) basé à Saignelégier pourrait entamer une nouvelle page à l’aube de ses 40 ans l’an prochain. Le CLFM a annoncé lundi soir qu’il envisageait de nouer un partenariat avec Hota Hotels. Le groupe qui exploite déjà des hôtels dans le Jura et le Jura bernois serait ainsi en charge de l’hôtel, de l’auberge de jeunesse, des séminaires ainsi que du restaurant du CLFM. Aucun contrat n’est signé pour l’instant mais les négociations d’un contrat de location sont en cours. L’entente pourrait être opérationnelle dès la fin de l’année en cours ou début 2027. La décision finale relève de la compétence du Conseil d’administration du CLFM et non des actionnaires dont les communes des Franches-Montagnes font partie. Sarah Gerster, coprésidente du Conseil d’administration du CLFM, souligne que le but premier du partenariat envisagé « vise à augmenter l’attractivité du centre » et non pas à essayer de réduire le déficit du CLFM. « La partie hôtelière n’est pas déficitaire », précise Sarah Gerster. La coprésidente du Conseil d’administration indique qu’une entente avec Hota Hotels permettra au CLFM d’encaisser une location et de réduire ses charges pour se concentrer sur sa principale vocation, à savoir l’exploitation des installations sportives et de loisirs. Sarah Gerster ajoute également que le groupe Hota Hotels envisage aussi d’engager des moyens financiers pour soutenir la rénovation de l’hôtel et du restaurant, ce qui permettrait au CLFM de « libérer des ressources » sur des projets à venir comme une rénovation de la patinoire.