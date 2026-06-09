Un motocycliste gravement blessé au Mont-Crosin

Un accident entre une voiture et un motocycliste s’est produit ce mardi matin sur la route ...
Un motocycliste gravement blessé au Mont-Crosin

Un accident entre une voiture et un motocycliste s’est produit ce mardi matin sur la route du Mont-Crosin, entre Tramelan et St-Imier.

La route a été fermée pendant environ trois heures.  (Photo : KEYSTONE/PETER SCHNEIDER.) La route a été fermée pendant environ trois heures.  (Photo : KEYSTONE/PETER SCHNEIDER.)

Une collision frontale a fait un blessé grave ce mardi matin, vers 10h50, sur la route du col du Mont-Crosin. Un motocycliste qui venait de Tramelan en direction de St-Imier s’est déporté sur la voie opposée pour des raisons encore indéterminées et est entré en collision avec une voiture qui arrivait en sens inverse. Le conducteur du deux-roues a été gravement blessé et héliporté à l’hôpital par la Rega. La police cantonale bernoise ainsi que les sapeurs-pompiers d’Erguël et de Tramelan ont été mobilisés sur place. Une déviation a été mise en place et la route a été fermée durant environ trois heures. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les circonstances exactes de l’accident. /comm-fco


 

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