Du changement au Conseil communal de Movelier. Pedro Gonzalez a transmis sa démission dernièrement et quittera la table de l’exécutif à la fin du mois de juin. En fonction depuis 2023 , il a donné sa démission pour le 30 juin pour des raisons personnelles et professionnelles selon une communication transmise ce matin. /comm-aca
Une démission au Conseil communal de Movelier
Pedro Gonzalez quittera le Conseil communal de Movelier à la fin du mois de juin.
RFJ
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