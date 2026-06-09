Une démission au Conseil communal de Movelier

Pedro Gonzalez quittera le Conseil communal de Movelier à la fin du mois de juin.
Une démission au Conseil communal de Movelier

Pedro Gonzalez quittera le Conseil communal de Movelier à la fin du mois de juin.

Pedro Gonzalez quittera le Conseil communal de Movelier. Pedro Gonzalez quittera le Conseil communal de Movelier.

Du changement au Conseil communal de Movelier. Pedro Gonzalez a transmis sa démission dernièrement et quittera la table de l’exécutif à la fin du mois de juin. En fonction depuis 2023 , il a donné sa démission pour le 30 juin pour des raisons personnelles et professionnelles selon une communication transmise ce matin. /comm-aca


 

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