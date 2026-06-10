Courtételle en faveur d’un outil de suivi des sources intercommunales

La commune vadaise a accepté un crédit de 145'000 francs pour la mise en place d’un tel outil ...
Courtételle en faveur d’un outil de suivi des sources intercommunales

La commune vadaise a accepté un crédit de 145'000 francs pour la mise en place d’un tel outil mardi soir en assemblée communale.

La commune de Courtételle a approuvé une enveloppe de 145'000 francs pour la mise en place d’un monitoring des sources intercommunales. La commune de Courtételle a approuvé une enveloppe de 145'000 francs pour la mise en place d’un monitoring des sources intercommunales.

Courtételle valide un crédit pour la mise en place d’un outil pour le suivi des sources. La population de la commune vadaise s’est réunie en assemblée communale mardi soir. Elle a notamment approuvé à l’unanimité une enveloppe de 145'000 francs pour la mise en place d’un monitoring des sources intercommunales de Courtételle et Haute-Sorne. La part à charge de Courtételle devrait s’élever à 17'400 francs. Les citoyens ont aussi approuvé le règlement communal concernant la gestion des déchets et leurs tarifs. /comm-fwo


 

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