Courtételle en faveur d’un outil de suivi des sources intercommunales

Courtételle valide un crédit pour la mise en place d’un outil pour le suivi des sources. La population de la commune vadaise s’est réunie en assemblée communale mardi soir. Elle a notamment approuvé à l’unanimité une enveloppe de 145'000 francs pour la mise en place d’un monitoring des sources intercommunales de Courtételle et Haute-Sorne. La part à charge de Courtételle devrait s’élever à 17'400 francs. Les citoyens ont aussi approuvé le règlement communal concernant la gestion des déchets et leurs tarifs. /comm-fwo