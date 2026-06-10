Des départs revus pour une meilleure ambiance au Marathon du Jura

Au niveau du plateau, 16 cantons suisses seront représentés, ainsi que 20 nationalités différentes. « C’est sympa, car ça fait connaître la région. C’est une belle carte de visite », souligne Dave Cattin. Les retours des athlètes sont d’ailleurs bons, notamment car il est possible d’être accompagné par des proches en vélo. « Ce qui revient souvent, c’est qu’on est un marathon différent des autres par rapport à cela. On a donc des gens qui viennent se tester sur ce marathon », ajoute-t-il.

Le semi-marathon est actuellement la distance la plus prisée par les participants. L’idée d’ajouter d’autres distances tourne dans la tête des organisateurs, mais un bilan devra être fait à l’issue de cette troisième édition pour juger s’il est pertinent de le faire ou non. /lge