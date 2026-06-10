Des départs revus pour une meilleure ambiance au Marathon du Jura

Le Marathon du Jura est de retour pour une troisième édition. Organisé dans le cadre du SlowUp Jura, l’évènement réunira des coureurs de toute la Suisse et de l’étranger pour parcourir les routes jurassiennes fermées à la circulation. Plusieurs parcours seront à choix, notamment un marathon, un semi, ainsi qu’un tracé de 14 km. Pour évoquer cette manifestation, « La Matinale » accueillait ce mercredi l’un des coorganisateurs, Dave Cattin. Il revenait notamment sur le changement majeur : les horaires du 14 km et du 21 km qui ont été adaptés, afin de correspondre plus ou moins à l’arrivée du marathon. L’objectif est de dynamiser l’arrivée pour plus de convivialité. « Les marathoniens qui ont le courage de se lancer sur cette distance reine arrivaient souvent une fois la manifestation presque terminée. On s’est dit que c’était un peu dommage, donc on a décalé les départs pour que l’on puisse féliciter et acclamer les marathoniens à l’arrivée pour leur offrir une ambiance de folie », explique Dave Cattin.
Au niveau du plateau, 16 cantons suisses seront représentés, ainsi que 20 nationalités différentes. « C’est sympa, car ça fait connaître la région. C’est une belle carte de visite », souligne Dave Cattin. Les retours des athlètes sont d’ailleurs bons, notamment car il est possible d’être accompagné par des proches en vélo. « Ce qui revient souvent, c’est qu’on est un marathon différent des autres par rapport à cela. On a donc des gens qui viennent se tester sur ce marathon », ajoute-t-il.
Le semi-marathon est actuellement la distance la plus prisée par les participants. L’idée d’ajouter d’autres distances tourne dans la tête des organisateurs, mais un bilan devra être fait à l’issue de cette troisième édition pour juger s’il est pertinent de le faire ou non. /lge