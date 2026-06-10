L’assemblée communale d’Alle valide deux crédits. Les citoyens de la commune ajoulote se sont réunis mardi soir. Ils ont notamment approuvé deux crédits d’investissement lors de cette séance. Le premier de 40'000 francs est destiné à l’avant-projet du renouvellement de la conduite d’eau entre Charmoille et Miécourt. Le second de 200'000 francs doit permettre de réaliser une couche d’usure sur des routes communales. /comm-fwo
Deux crédits acceptés à Alle
Les citoyens du village ajoulot se sont réunis en assemblée communale mardi soir. Ils ont ...
RFJ
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