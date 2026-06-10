Deux crédits acceptés à Alle

L’assemblée communale d’Alle valide deux crédits. Les citoyens de la commune ajoulote se sont réunis mardi soir. Ils ont notamment approuvé deux crédits d’investissement lors de cette séance. Le premier de 40'000 francs est destiné à l’avant-projet du renouvellement de la conduite d’eau entre Charmoille et Miécourt. Le second de 200'000 francs doit permettre de réaliser une couche d’usure sur des routes communales. /comm-fwo