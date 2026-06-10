Le Groupe Bélier renonce à son événement contre la Fête jurassienne de lutte

Le Groupe Bélier annule sa protestation contre la Fête cantonale jurassienne et romande de lutte suisse. Le mouvement autonomiste avait l’intention d’organiser une contre-manifestation samedi et dimanche pour s’opposer à la tenue de l’événement à Saignelégier. Il dénonçait une « germanisation » de la région et prévoyait la diffusion de deux films en lien avec la Question jurassienne. Le Groupe Bélier annonce finalement ce mercredi dans un communiqué renoncer à son action.





L'envie d'apaiser la situation

Il indique prendre cette décision « dans un esprit d’apaisement » suite à « la virulence et l’agressivité des réactions auxquelles ont dû faire face les producteurs des films en question ».

Le mouvement autonomiste s’étonne aussi des propos tenus dans les médias par le tenancier du Café du Soleil, où devait se tenir la contre-manifestation. Il assure que le patron était au courant des intentions du Groupe Bélier et il « ne s’explique pas la soudaine animosité » du gérant. Ce dernier avait notamment réfuté l'argument de la germanisation dans les colonnes du Quotidien jurassien.

Le Groupe Bélier rappelle que ses « sentiments à l’égard de la Fête cantonale jurassienne et romande de lutte suisse n’ont pas changé » et maintient « qu’il ne s’agit pas uniquement d’une compétition sportive, mais également d’une fête folklorique dont la présence sur l’esplanade du Marché-Concours revêt un caractère purement ostentatoire. » Le mouvement autonomiste reviendra sur cette affaire lors de sa commémoration du 23 juin qui se tiendra aux Breuleux le 22 juin. /comm-nmy