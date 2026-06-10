Porrentruy veut rénover les vestiaires et la buvette de la piscine en plein air

La piscine en plein air de Porrentruy pourrait bientôt connaître un nouveau chantier. Après la rénovation des bassins en 2018, le SIDP a pris connaissance mercredi soir d’un projet qui entend moderniser les vestiaires, les sanitaires et la buvette du site. Le président du syndicat intercommunal du district de Porrentruy, Lionel Maître, a rappelé que certaines installations datent des années 1950 et que plusieurs problèmes ont été signalés, notamment lors de contrôles d’hygiène. Des éléments contenant de l’amiante sont également présents dans les portes des cabines.





Une entrée déplacée et des installations modernisés

Le projet prévoit notamment de déplacer l’entrée du côté de la patinoire, de créer des vestiaires mixtes avec cabines individuelles ou express et d’améliorer l’accès au pédiluve. La buvette resterait à son emplacement actuel, mais ses locaux seraient entièrement réaménagés. La terrasse serait également repensée afin d’améliorer l’accueil du public. Le projet prévoit également la pose de panneaux solaires sur le toit de la structure. Ces derniers seront connectés avec les installations de la patinoire et pourront s’échanger du courant en cas de besoin. Il est également prévu de remblayer l’espace situé à l’arrière du bâtiment pour faciliter l’accès côté patinoire. Le coût total de ces rénovations est estimé à 1,6 million de francs, alors qu’un bâtiment neuf coûterait 2 millions. Si le Conseil de ville de Porrentruy valide le crédit d’investissement lors de sa séance fin juin, les travaux pourraient débuter dès le mois de septembre.





Le point sur la future gare routière à Porrentruy

C’est un autre projet d’envergure qui a été présenté mercredi soir devant le SIDP. La future gare routière qui doit prendre place dans le quartier de la gare à Porrentruy. Le projet avance, et la séance de mercredi a permis d’en apprendre un peu plus sur les futurs aménagements. Il est notamment prévu d’installer une vélo-station d’une centaine de places. Le bâtiment qui abrite la Poste sera probablement démonté et laissera place à une nouvelle construction sur un étage. Le groupe de travail composé de représentants du SIDP, de la Municipalité de Porrentruy et du canton planche sur les prochaines étapes. Le calendrier reste toutefois serré. L’obtention des 970'000 francs de subventions fédérales dépend de l’octroi des permis nécessaires et de l’acceptation des crédits d’ici à juin 2027. Le projet, qualifié de « porteur pour toute la région » par le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler, est actuellement devisé à 5,1 millions de francs. /tna