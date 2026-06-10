Tartare de miettes a dévoilé l’affiche de sa 7e édition

Le festival Tartare de Miettes a présenté la programmation de sa 7e édition, qui se tiendra ...
Tartare de miettes a dévoilé l’affiche de sa 7e édition

Le festival Tartare de Miettes a présenté la programmation de sa 7e édition, qui se tiendra du 20 au 22 août au Creux-des-Biches.

Le festival Tartare de Miettes a présenté la programmation de sa 7e édition. Le festival Tartare de Miettes a présenté la programmation de sa 7e édition.

Le festival Tartare de Miettes a dévoilé la programmation de sa 7e édition, qui se tiendra du 20 au 22 août au Creux-des-Biches, un site qui accueillera l’événement pour la première fois.

Fidèle à son esprit de découverte, le festival franc-montagnard accueillera plusieurs artistes émergents, dont Finja Kejo, Léa Martinez, Etienne ou encore Personne.

Deux artistes programmés sur la seconde scène ont récemment été récompensés lors du festival M4Music. Le Biennois Kolja se produira le jeudi, tandis que le groupe tessinois Tam Bor, attendu sur scène le samedi, a remporté le prix de la catégorie électronique grâce à son titre Fiasco.

Le rap sera également à l’honneur avec la Bruxelloise Cheapjewels, le Genevois Al-Walid et le nouveau projet du Jurassien Manu Kann, associé au producteur neuchâtelois FlexFab.

La programmation présentera aussi des artistes confirmés, avec notamment le retour de Puts Marie et la venue du groupe sud-africain BCUC, référence de la scène afro-psychédélique contemporaine. /comm-aca


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