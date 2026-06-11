Deux opposants à la modification de l’écoquartier à Porrentruy

Le projet d’écoquartier « Parc du Moulin », qui devrait voir le jour à l’emplacement de l’ancienne scierie Meier à Porrentruy, veut voir plus grand. Des travaux pour modifier une partie d’un immeuble sont à l’agenda. La construction d’un restaurant est notamment envisagée au rez-de-chaussée, ainsi qu’une salle de fitness et d’un bureau au 1er étage. L’ajout d’une salle de conférence et de trois studios est aussi mentionné.

Ces nouvelles configurations ont reçu deux oppositions de la part d’habitants du quartier. Les contestataires avaient jusqu’à lundi pour se manifester. Une séance de conciliation entre les parties prenantes est prévue dans les prochains jours. /nje