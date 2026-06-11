Le théâtre Les Gremôds baisse le rideau et tient la commune des Bois pour responsable

Le théâtre Les Gremôds met fin à ses activités. La troupe théâtrale des Bois a annoncé mercredi dans un communiqué baisser définitivement le rideau après 40 ans d’histoire. Selon elle, cette décision est « la conséquence directe des choix politiques et structurels de la commune » franc-montagnarde. La formation rudysilvaine pointe du doigt la construction de l’espace communal en 2018 (https://www.rfj.ch/Scripts/Index.aspx?id=3818981). Elle affirme avoir été sacrifiée dans ce projet qui a connu de nombreux épisodes. Le serpent de mer a duré 15 ans, des premières propositions en 2005 à l’acceptation de la population en votation en 2017 et la concrétisation l’année suivante avec l’édification d’une salle polyvalente. Or, la troupe de théâtre soutient que la halle était exclusivement dédiée au sport et « totalement dépourvue de scène ou d’acoustique théâtrale. »

« En rasant l’ancienne salle sans proposer de solution de remplacement, la municipalité a condamné sa société culturelle à l’exil », fustige le communiqué. Et si la compagnie Les Gremôds a trouvé refuge à La Chaux-d’Abel puis à La Ferrière, cet éloignement géographique et « l’absence de perspectives de retour au village » ont « effrité » la motivation des bénévoles et complexifié les aspects logistiques, regrette la troupe.





La défense de la commune

Face à ces accusations, la commune des Bois se défend. « A l’époque, on a proposé que la compagnie reprenne l’ancienne halle pour un franc symbolique, nécessitant l’entretien du bâtiment et la réalisation de travaux d’isolation. Ils l’ont refusé », réagit le maire Gabriel Bilat. Celui-ci nous a précisé que la salle actuelle dispose d’une scène en kit à monter pour les représentations. Si l’élu taignon trouve « malheureux et dommage » que la société cesse ses activités, il affirme que « ce n’est pas forcément la faute de la commune. »

A cela, le coprésident de la troupe rétorque avec étonnement. « Pour reprendre l’ancienne halle, il fallait constituer une fondation pour gérer le lieu. C’était invivable avec des travaux importants. C’était nous remettre une patate chaude », lance Denis Chappatte qui évoque une « halle non fonctionnelle ». Le Rudysilvain précise que la scène amovible n’est pas adaptée car elle « nécessite l’implication de huit personnes pour la monter » et qu’elle doit être enlevée rapidement pour permettre la tenue d’autres activités.





Un acte de solidarité avant de baisser le rideau

Avant de disparaître, la troupe Les Gremôds a liquidé sa fortune et décidé de distribuer les 12'000 francs restants à quatre entités du village. La société de gymnastique, le club de football, le Ski-Club et la Fanfare des Bois recevront tous 3'000 francs le 1er juillet prochain lors d’une remise symbolique des chèques. La cérémonie se tiendra dans… la halle de gymnastique. /comm-nmy