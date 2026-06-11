Une altercation physique entre plusieurs jeunes à Porrentruy

Une altercation physique a impliqué trois jeunes mardi soir, vers 19h30, à proximité de la gare de Porrentruy. La police municipale est intervenue sur place. Une enquête a été ouverte sous l’autorité de la présidente du Tribunal des mineurs pour établir les circonstances exactes des faits. Un appel à témoins est également lancé, indique un communiqué publié jeudi. Toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête est priée de prendre contact avec la police municipale de Porrentruy. /comm-fco