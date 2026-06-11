Une altercation physique entre plusieurs jeunes à Porrentruy

La police municipale de Porrentruy lance un appel à témoins après une altercation qui a concerné ...
Une altercation physique entre plusieurs jeunes à Porrentruy

La police municipale de Porrentruy lance un appel à témoins après une altercation qui a concerné plusieurs jeunes mardi soir près de la gare de la cité bruntrutaine.

Mardi vers 19h30, trois jeunes ont été impliqués dans une bagarre près de la gare de Porrentruy. (Photo : CC By-SA 4.0 / JoachimKohlerBremen). Mardi vers 19h30, trois jeunes ont été impliqués dans une bagarre près de la gare de Porrentruy. (Photo : CC By-SA 4.0 / JoachimKohlerBremen).

Une altercation physique a impliqué trois jeunes mardi soir, vers 19h30, à proximité de la gare de Porrentruy. La police municipale est intervenue sur place. Une enquête a été ouverte sous l’autorité de la présidente du Tribunal des mineurs pour établir les circonstances exactes des faits. Un appel à témoins est également lancé, indique un communiqué publié jeudi. Toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête est priée de prendre contact avec la police municipale de Porrentruy. /comm-fco


 

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