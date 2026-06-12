Autant d’exposants que d’habitants aux Barrières pour le marché aux puces

45 marchands occuperont les rues du hameau franc-montagnard samedi lors de la 9e édition de ...
Autant d’exposants que d’habitants aux Barrières pour le marché aux puces

45 marchands occuperont les rues du hameau franc-montagnard samedi lors de la 9e édition de l’événement.

En plus des stands, les organisateurs prévoient des animations musicales et un espace pour se restaurer. (Photo : Facebook/Marché aux puces des Barrières) En plus des stands, les organisateurs prévoient des animations musicales et un espace pour se restaurer. (Photo : Facebook/Marché aux puces des Barrières)

La population des Barrières va augmenter ce samedi. Le hameau franc-montagnard situé près de la commune du Noirmont accueille de 9h à 16h sont désormais traditionnel marché aux puces. 45 marchands de tout l’Arc jurassien, soit autant que le nombre d’habitants des Barrières, s’installeront dans la rue à l’occasion de cette 9e édition. De nombreux objets en tous genres – des meubles, en passant par des livres, des disques ou encore des habits – seront en vente sur les étals. Les organisateurs apprécient l’engouement constant pour la manifestation. « La plupart vient d’année en année. Ce qui compte aussi pour eux c’est la bonne ambiance », explique François Bouille qui s’attend à voir débarquer quelques centaines de chineurs et simples curieux. Le membre du comité se réjouit également de constater la venue de 16 nouveaux exposants. « Le bouche-à-oreille fait quelque chose. C’est une grande famille et on se connaît un peu tous. »

François Bouille : « Au fil des années, tout le monde se connaît. »

Ecouter le son

Le marché aux puces se tenait initialement au Boéchet, avant de déménager aux Barrières il y a neuf éditions. François Bouille a su faire taire les sceptiques qui craignaient que le nouvel emplacement soit trop décentré. « La preuve, on est encore là. Les gens se déplacent », s’amuse-t-il. La manifestation peut aussi compter sur l’implication des habitants. De nouveaux arrivants dans le hameau ont même approché le comité « pour se faire connaître » et ainsi faciliter leur intégration. /nmy


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