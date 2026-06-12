Autant d’exposants que d’habitants aux Barrières pour le marché aux puces

La population des Barrières va augmenter ce samedi. Le hameau franc-montagnard situé près de la commune du Noirmont accueille de 9h à 16h sont désormais traditionnel marché aux puces. 45 marchands de tout l’Arc jurassien, soit autant que le nombre d’habitants des Barrières, s’installeront dans la rue à l’occasion de cette 9e édition. De nombreux objets en tous genres – des meubles, en passant par des livres, des disques ou encore des habits – seront en vente sur les étals. Les organisateurs apprécient l’engouement constant pour la manifestation. « La plupart vient d’année en année. Ce qui compte aussi pour eux c’est la bonne ambiance », explique François Bouille qui s’attend à voir débarquer quelques centaines de chineurs et simples curieux. Le membre du comité se réjouit également de constater la venue de 16 nouveaux exposants. « Le bouche-à-oreille fait quelque chose. C’est une grande famille et on se connaît un peu tous. »