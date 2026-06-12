« Chaud Devant » : Marjorie Beuret

La saison des food trucks bat son plein. Ces cuisines itinérantes proposent une multitude de ...
« Chaud Devant » : Marjorie Beuret

La saison des food trucks bat son plein. Ces cuisines itinérantes proposent une multitude de spécialités, et chez « Coup d’Food » de Marjorie Beuret, la célèbre tarte flambée se décline même aux saveurs du Jura.

Marjorie Beuret dans sa petite cuisine itinérante propose des poulets de la région et de belles spécialités à croquer. Marjorie Beuret dans sa petite cuisine itinérante propose des poulets de la région et de belles spécialités à croquer.

C’est dans une cuisine itinérante que nous vous proposons de réaliser la recette du jour. Un food truck dans lequel Marjorie prépare quelques repas en utilisant le plus souvent des produits de la région…

L’une de ses spécialités est la tarte flambée, la célèbre « Flammekueche » alsacienne, qu’elle revisite en y intégrant des saveurs jurassiennes telles que la saucisse d’Ajoie ou le fromage Tête de Moine. /jmp

Marjorie Beuret : « Les tartes flambées étaient pour nous une volonté de se diversifier dans notre food truck. »

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