« Chaud Devant » : Marjorie Beuret

C’est dans une cuisine itinérante que nous vous proposons de réaliser la recette du jour. Un food truck dans lequel Marjorie prépare quelques repas en utilisant le plus souvent des produits de la région…

L’une de ses spécialités est la tarte flambée, la célèbre « Flammekueche » alsacienne, qu’elle revisite en y intégrant des saveurs jurassiennes telles que la saucisse d’Ajoie ou le fromage Tête de Moine. /jmp