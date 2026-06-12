Une assemblée communale était au programme jeudi soir à Courtedoux. Les citoyens ont approuvé les comptes 2025 qui présentent un bénéfice de 71'000 francs. Ils ont également donné leur aval à deux nouveaux règlements. Le premier est relatif au cimetière de la commune mixte de Courtedoux. Le deuxième concerne la taxe de séjour des propriétaires de résidences secondaires et des personnes pratiquant le camping résidentiel. /alr
Deux nouveaux règlements à Courtedoux
Une assemblée communale était au programme jeudi soir à Courtedoux. Les citoyens ont approuvé les comptes 2025 qui présentent un bénéfice de 71'000 francs. Ils ont également donné leur aval à deux nouveaux règlements. Le premier est relatif au cimetière de la commune mixte de Courtedoux. Le deuxième concerne la taxe de séjour des propriétaires de résidences secondaires et des personnes pratiquant le camping résidentiel. /alr
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