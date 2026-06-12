Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

Elisabeth Baume-Schneider a créé l’événement jeudi soir dans le Jura bernois. La conseillère fédérale a fait une apparition remarquée à Champoz, fief UDC, à l’occasion de la réception officielle organisée en l’honneur de Pierre Alain Schnegg, nouveau président du Gouvernement bernois. Personne n’était au courant de sa venue. La surprise, organisée par André Mercerat, ancien maire de Champoz et maître de cérémonie, a été totale. Dans une ambiance chaleureuse et empreinte de respect mutuel, Elisabeth Baume-Schneider a longuement échangé avec les invités et la population. Sa présence, symbolique à bien des égards, a été très appréciée, en particulier par Pierre Alain Schnegg qui s'est dit « extrêmement touché ».