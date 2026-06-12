Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

La conseillère fédérale jurassienne a fait une apparition remarquée jeudi soir à Champoz à ...
Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

La conseillère fédérale jurassienne a fait une apparition remarquée jeudi soir à Champoz à l'occasion de la réception organisée pour Pierre Alain Schnegg, président du Gouvernement bernois. Tout un symbole. 

Une conseillère fédérale jurassienne et socialiste dans un fief UDC et antiséparatiste : la visite d'EBS à Champoz était symbolique à bien des égards. Une visite qui s'est déroulée dans un climat de convivialité, de respect et d'ouverture. Une conseillère fédérale jurassienne et socialiste dans un fief UDC et antiséparatiste : la visite d'EBS à Champoz était symbolique à bien des égards. Une visite qui s'est déroulée dans un climat de convivialité, de respect et d'ouverture.

Elisabeth Baume-Schneider a créé l’événement jeudi soir dans le Jura bernois. La conseillère fédérale a fait une apparition remarquée à Champoz, fief UDC, à l’occasion de la réception officielle organisée en l’honneur de Pierre Alain Schnegg, nouveau président du Gouvernement bernois. Personne n’était au courant de sa venue. La surprise, organisée par André Mercerat, ancien maire de Champoz et maître de cérémonie, a été totale. Dans une ambiance chaleureuse et empreinte de respect mutuel, Elisabeth Baume-Schneider a longuement échangé avec les invités et la population. Sa présence, symbolique à bien des égards, a été très appréciée, en particulier par Pierre Alain Schnegg qui s'est dit « extrêmement touché ».

Pierre Alain Schnegg : « C’est une magnifique image. »

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Elisabeth Baume Schneider a souligné elle aussi les excellentes collaborations entretenues avec Pierre Alain Schnegg dans le domaine de la santé, au-delà des divergences partisanes ou idéologiques. 

Elisabeth Baume-Schneider : « Politiquement, cela fait partie de nos valeurs. »

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L'organisateur de la soirée, André Mercerat, s'est réjoui lui aussi de la venue d'EBS. Un événement qui délivre selon lui un message très positif, et qui démontre que « les gens d’ici savent faire preuve d’ouverture ». /oza


 

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