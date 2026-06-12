Le foyer de Saint-Ursanne collabore avec les soins à domicile

Les futurs locataires des sept nouveaux appartements protégés à Saint-Ursanne bénéficieront des services de la Fondation pour l’aide et les soins à domicile. Une collaboration entre le Foyer Saint-Ursanne et la fondation a été annoncée cette semaine et sera effective dès le mois prochain. La collaboration portera sur les registres sanitaires, le système d’appel d’urgence, l’aide au ménage, l’animation, la logistique ou encore la restauration. Cette collaboration permet au foyer « d’éviter de monter une structure propre de soins à domicile et contribue ainsi favorablement à contenir l’augmentation des coûts de la santé ». Pour certains locataires qui bénéficient déjà des prestations des soins à domicile chez eux, une continuité du suivi pourra aussi être assurée lors de l’entrée en appartement protégé, ajoute Christian Eicher, directeur du foyer. Enfin, selon les deux partenaires, ce projet constitue un « parfait exemple » de « complémentarité et mutualisation » nécessaires dans le secteur de la santé. /comm-mmi

