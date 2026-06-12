Le foyer de Saint-Ursanne collabore avec les soins à domicile

Les futurs locataires des nouveaux appartements protégés de la cité médiévale verront leurs ...
Le foyer de Saint-Ursanne collabore avec les soins à domicile

Les futurs locataires des nouveaux appartements protégés de la cité médiévale verront leurs soins assurés par la Fondation pour l’aide et les soins à domicile. Une collaboration qui débutera le mois prochain et doit permettre de mutualiser les ressources.

De gauche à droite : Ian Hennin, directeur de la Fondation pour l’aide et les soins à domicile Jura, et Christian Eicher, directeur du Foyer Saint-Ursanne SA, devant le bâtiment des appartements protégés dans la cité médiévale. (Photo : Foyer Saint-Ursanne SA). De gauche à droite : Ian Hennin, directeur de la Fondation pour l’aide et les soins à domicile Jura, et Christian Eicher, directeur du Foyer Saint-Ursanne SA, devant le bâtiment des appartements protégés dans la cité médiévale. (Photo : Foyer Saint-Ursanne SA).

Les futurs locataires des sept nouveaux appartements protégés à Saint-Ursanne bénéficieront des services de la Fondation pour l’aide et les soins à domicile. Une collaboration entre le Foyer Saint-Ursanne et la fondation a été annoncée cette semaine et sera effective dès le mois prochain. La collaboration portera sur les registres sanitaires, le système d’appel d’urgence, l’aide au ménage, l’animation, la logistique ou encore la restauration. Cette collaboration permet au foyer « d’éviter de monter une structure propre de soins à domicile et contribue ainsi favorablement à contenir l’augmentation des coûts de la santé ». Pour certains locataires qui bénéficient déjà des prestations des soins à domicile chez eux, une continuité du suivi pourra aussi être assurée lors de l’entrée en appartement protégé, ajoute Christian Eicher, directeur du foyer. Enfin, selon les deux partenaires, ce projet constitue un « parfait exemple » de « complémentarité et mutualisation » nécessaires dans le secteur de la santé. /comm-mmi 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Anne Roy quitte l’exécutif bruntrutain

Anne Roy quitte l’exécutif bruntrutain

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 11:26

Une soirée ciné assurée par Noé Bregnard, réalisateur en devenir

Une soirée ciné assurée par Noé Bregnard, réalisateur en devenir

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 11:20

Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 10:30

Un bénéfice bienvenu à Delémont

Un bénéfice bienvenu à Delémont

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 10:00

Articles les plus lus

« L’autre revue de presse » : La dictée de Guy !

« L’autre revue de presse » : La dictée de Guy !

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 09:15

Un bénéfice bienvenu à Delémont

Un bénéfice bienvenu à Delémont

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 10:00

Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 10:30

Le foyer de Saint-Ursanne collabore avec les soins à domicile

Le foyer de Saint-Ursanne collabore avec les soins à domicile

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 11:18

« Le monde en cause » : une histoire méconnue de la colonisation belge au Congo

« Le monde en cause » : une histoire méconnue de la colonisation belge au Congo

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 09:11

« L’autre revue de presse » : La dictée de Guy !

« L’autre revue de presse » : La dictée de Guy !

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 09:15

Un bénéfice bienvenu à Delémont

Un bénéfice bienvenu à Delémont

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 10:00

Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

Elisabeth Baume-Schneider, invitée surprise à Champoz

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 10:30

Deux nouveaux règlements à Courtedoux

Deux nouveaux règlements à Courtedoux

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 07:20

« Le monde en cause » : une histoire méconnue de la colonisation belge au Congo

« Le monde en cause » : une histoire méconnue de la colonisation belge au Congo

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 09:11

« L’autre revue de presse » : La dictée de Guy !

« L’autre revue de presse » : La dictée de Guy !

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 09:15

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Les comptes 2025 des communes jurassiennes

Région    Actualisé le 12.06.2026 - 09:25