Appel au don du sang au Noirmont

Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire lundi de 17h à 19h30 à la salle ...
Appel au don du sang au Noirmont

Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire lundi de 17h à 19h30 à la salle sous l'Église.

Les donneurs de sang sont attendus à la salle sous l'Église au Noirmont de 17h à 19h30. Les donneurs de sang sont attendus à la salle sous l'Église au Noirmont de 17h à 19h30.

Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée lundi 15 juin, de 17h à 19h30, à la salle sous l'Église du Noirmont. Les donneurs sont invités à s’inscrire à l’avance sur donne-ton-sang.ch ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également être consulté en temps réel ici. /comm-mlm


 

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