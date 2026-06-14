Appel au don du sang au Noirmont

Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée lundi 15 juin, de 17h à 19h30, à la salle sous l'Église du Noirmont. Les donneurs sont invités à s’inscrire à l’avance sur donne-ton-sang.ch ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également être consulté en temps réel ici. /comm-mlm