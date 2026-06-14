Des plaques roses sur les routes

Le rose s’empare peu à peu des routes de la région. Il ne s’agit pas de la couleur d’un nouveau bitume ou d’un marquage au sol. C’est à l’arrière de véhicules que cela se passe, de véhicules français plus exactement. Depuis le début de l’année, des plaques d’immatriculation ont pris la couleur de la douceur et du romantisme. Ces plaques roses ont été introduites pour les immatriculations provisoires. Des véhicules neufs qui sont en attente d’une immatriculation définitive, les véhicules importés avant leur immatriculation en France ainsi que les véhicules utilisés par les professionnels pour des essais routiers. Environ 400'000 cas sont répertoriés chaque année dans l’Hexagone. Le but est de faciliter l’identification et, ainsi, le contrôle de ces engins motorisés par les forces de l’ordre. Ces immatriculations provisoires ne sont valables que durant quatre mois. La date de fin de validité est d’ailleurs visible sur la droite de la plaque, plaque qui commence systématiquement par WW. Et pourquoi la couleur rose ? Elle a été choisie car c’est la seule qui n’avait encore jamais été utilisée pour une plaque d’immatriculation. /msc-ncp