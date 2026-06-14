L’école secondaire du Grand Val est fin prête pour la rentrée d’août

Ce samedi marque la fin d’un processus mouvementé : l’inauguration des classes de secondaires du bâtiment scolaire du Grand Val. Car avec le départ de Moutier dans le canton du Jura, il fallait trouver un nouveau lieu pour scolariser les enfants de la Couronne prévôtoise dès la rentrée d’août de cette année.

L’établissement situé à Grandval s’est rapidement imposé comme l’option la plus adaptée, en raison du nombre d’élèves qu’elle pouvait accueillir. Pour cela, des travaux de réaménagement ont été entrepris. L’ancien appartement des concierges a par exemple été rénové en salle de chimie et de biologie, un impératif pour le niveau secondaire I. Une salle d’assemblée, flambant neuve, a aussi remplacé un garage.

Le bâtiment est désormais paré pour accueillir une trentaine d’enfants, habitant Elay, Corcelles, Crémines, Grandval, Belprahon, Eschert et Roches. Le maire de Grandval voit cette union d’un bon œil. « Nous sommes une petite région un peu en retrait par rapport au Grand Chasseral, ce projet montre une force entre les communes de la Couronne prévôtoise », se réjouit Ian Laubscher.





Effacer les tensions

Ce projet de nouvel établissement d’école secondaire n’était pas gagné d’avance. Belprahon s’est initialement opposé au projet. C’est finalement le Tribunal fédéral qui a tranché début mai : les élèves de Belprahon suivront ainsi, eux aussi, leur scolarité ici à Grandval. Pour des raisons géographiques, les écoliers de Perrefitte continueront d'être scolarisés à Moutier.

Des tensions politiques autour de ce nouvel établissement, il en a existé. Créer ce nouveau projet n’a donc pas été de tout repos, mais c’est un pas important pour la région, d’après la directrice de l'École secondaire du Grand Val. « Nous sommes désormais dans un climat d’apaisement où tout le monde va dans le même sens. Je sens que l’on peut entamer cette rentrée sereinement », sourit Géraldine Salvi.