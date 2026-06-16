Addiction Jura est en pleine mue

Olivier Carouge a repris la direction de la fondation jurassienne depuis un peu plus de six mois. L’institution a également entamé une réorganisation l’année dernière.
Un premier état des lieux pour le nouveau directeur d’Addiction Jura, une institution en pleine transformation. Olivier Carouge est à la tête de la fondation depuis un peu plus de six mois. Le Français de 48 ans a pris ses fonctions en novembre dernier. Une nomination qui a également permis à Addiction Jura d’entrer dans un nouveau cycle. Une réorganisation de l’institution jurassienne a été mise en œuvre depuis le début de l’année dernière. Olivier Carouge a commencé son mandat par un temps d’adaptation : « Il y a d’abord eu un temps pour l’écoute, la compréhension et la rencontre avec les équipes. » Le psychologue de formation a ensuite « essayé de comprendre les contraintes et les forces de l’organisation ». Une phase de diagnostic sera effectuée durant les six prochains mois pour façonner le futur de l’institution. Olivier Carouge souhaite construire Addiction Jura de façon « pyramidale inversée ». « On veut passer d’une vision descendante à quelque chose de beaucoup plus ascendant avec du pouvoir d’agir pour les équipes », explique le Français.
Olivier Carouge : « Construire le cap pour les cinq années qui viennent. »
Un nouveau cycle a démarré
La Fondation Addiction Jura a entamé sa réorganisation l’année dernière. Elle a notamment démarré ce nouveau cycle avec l’arrivée d’Olivier Carouge. La mise en œuvre de ce réaménagement se poursuivra ces prochains mois. « On a dû renouveler l’ensemble du conseil de fondation en 2025 avec des profils techniques et variés », explique le président du conseil de fondation Hervé Voirol. Addiction Jura va poursuivre cette mue ces prochains mois en organisant notamment des tables rondes avec les collaborateurs : « L’objectif est d’avoir une santé financière saine. La valeur du bien-être au travail devra aussi être prise en considération dans ce diagnostic. »
Hervé Voirol : « On s’est attaché les services de personnes variées et techniques. »
Du côté des finances, l’institution a bouclé l’année 2025 avec des chiffres dans le rouge. Elle prévoyait un meilleur résultat dans son budget. Les principaux enseignements de ces derniers comptes déficitaires ont été tirés. Hervé Voirol veut s’en servir pour se tourner vers le futur et pour « retravailler et remettre sur route la Fondation Addiction Jura. » /fwo