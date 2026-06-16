Addiction Jura est en pleine mue

Un premier état des lieux pour le nouveau directeur d’Addiction Jura, une institution en pleine transformation. Olivier Carouge est à la tête de la fondation depuis un peu plus de six mois. Le Français de 48 ans a pris ses fonctions en novembre dernier. Une nomination qui a également permis à Addiction Jura d’entrer dans un nouveau cycle. Une réorganisation de l’institution jurassienne a été mise en œuvre depuis le début de l’année dernière. Olivier Carouge a commencé son mandat par un temps d’adaptation : « Il y a d’abord eu un temps pour l’écoute, la compréhension et la rencontre avec les équipes. » Le psychologue de formation a ensuite « essayé de comprendre les contraintes et les forces de l’organisation ». Une phase de diagnostic sera effectuée durant les six prochains mois pour façonner le futur de l’institution. Olivier Carouge souhaite construire Addiction Jura de façon « pyramidale inversée ». « On veut passer d’une vision descendante à quelque chose de beaucoup plus ascendant avec du pouvoir d’agir pour les équipes », explique le Français.