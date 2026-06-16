Appel à candidatures pour le Mois du Doc’

À vos caméras. Le Mois du Doc’ souhaite réunir les « regards » documentaires des cinéastes jurassiens. Un appel à candidatures a été lancé ce mardi : « Nous ne recherchons pas des films sur le Jura, mais des films réalisés par des auteurs qui vivent dans le canton, qui en sont originaires ou qui entretiennent un lien fort avec celui-ci », écrivent les organisateurs.

Les choix du sujet ainsi que de la durée sont libres. Les œuvres proposées peuvent être inédites ou non. Les candidatures sont à envoyer avant le 10 août 2026 par email à info@galactica-production.ch. Les films sélectionnés seront diffusés le vendredi 6 novembre 2026 au cinéma La Grange à Delémont. Retrouvez plus d’informations sur le site du festival. /comm-jad