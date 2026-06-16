Des élèves sensibilisés au handicap visuel

Ce projet de sensibilisation au handicap visuel était plus conséquent que d’habitude puisqu’il se déroulait durant toute la matinée. Une dizaine de personnes, soit bénévoles et membres de la section, se sont investies, ainsi que deux chiens guides. L’occasion de proposer cette matinée de sensibilisation s’est présentée pour Ophélie Leibundgut qui n’a pas hésité à se lancer. « C’est important que les élèves découvrent le monde qui les entoure et la diversité des personnes, pour qu’ils puissent développer une sorte de bienveillance », relève l’enseignante de 7P. Elle affirme aussi que les élèves étaient très enthousiastes à l’idée de participer à cette matinée « qui permet de sortir du quotidien et de faire autre chose que des fiches ». Une fois les trois ateliers effectués, les élèves se sont tous retrouvés en classe pour une mise en commun et un quiz. /ech-développement suit