Des élèves sensibilisés au handicap visuel

Une matinée de sensibilisation au handicap visuel a été proposée mardi à une classe de 7P de ...
Des élèves sensibilisés au handicap visuel

Trois ateliers, mis sur pied par la section Jura de la FSA, ont permis à une classe de 7P du Gros-Seuc de mieux comprendre la réalité des personnes malvoyantes et aveugles.

Valérie Froidevaux explique l’atelier qui consiste à effectuer un parcours, en binôme, sur des lignes de guidage. Valérie Froidevaux explique l’atelier qui consiste à effectuer un parcours, en binôme, sur des lignes de guidage.

Une matinée de sensibilisation au handicap visuel a été proposée mardi à une classe de 7P de l’école primaire du Gros-Seuc à Delémont. Elle a été mise sur pied par la section Jura de la Fédération Suisse des aveugles et malvoyants (FSA). L’objectif est de sensibiliser les jeunes au handicap visuel en favorisant l’empathie et l’inclusion. « Ce sont les adultes de demain qui vont potentiellement pouvoir être inclusifs avec tous les handicaps, pas que les aveugles et malvoyants », explique Valérie Froidevaux, vice-présidente de la section Jura de la FSA et animatrice d’un atelier.

Valérie Froidevaux : « En général, les élèves ont une fibre assez sensible et sont à l’écoute. »

Ecouter le son

Répartis en petits groupes, les 23 élèves ont participé à trois ateliers interactifs. Ils ont notamment pu découvrir l’écriture braille, le travail des chiens-guides et l’importance des lignes de guidage marquées en relief en blanc au sol. « Ça fait un peu bizarre de ne rien voir », « j’avais un peu peur au début », « les escaliers, c’était difficile », « je ne lui fais pas trop confiance ! » sont quelques phrases prononcées par les élèves lors de l’atelier sur les lignes de guidage autour de la gare.

Les élèves se sont mis, à tour de rôle, dans la peau d’une personne aveugle accompagnée de son guide. Les élèves se sont mis, à tour de rôle, dans la peau d’une personne aveugle accompagnée de son guide.

Ce projet de sensibilisation au handicap visuel était plus conséquent que d’habitude puisqu’il se déroulait durant toute la matinée. Une dizaine de personnes, soit bénévoles et membres de la section, se sont investies, ainsi que deux chiens guides. L’occasion de proposer cette matinée de sensibilisation s’est présentée pour Ophélie Leibundgut qui n’a pas hésité à se lancer. « C’est important que les élèves découvrent le monde qui les entoure et la diversité des personnes, pour qu’ils puissent développer une sorte de bienveillance », relève l’enseignante de 7P. Elle affirme aussi que les élèves étaient très enthousiastes à l’idée de participer à cette matinée « qui permet de sortir du quotidien et de faire autre chose que des fiches ». Une fois les trois ateliers effectués, les élèves se sont tous retrouvés en classe pour une mise en commun et un quiz. /ech-développement suit


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